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Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

08.08.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 52 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за ходом выборов Президента в Беларуси. 8 августа с миссией экспертов встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Наблюдение от МПА СНГ ведётся со времени досрочного голосования. Причём не только в Минске, но и в других городах: Орше, Витебске, Могилёве. А также в посольствах Беларуси в восьми странах Содружества, в том числе и России.

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Парламентарии прибыли по приглашению белорусской стороны. Перед выездом группа экспертов составила юридическое заключение о соответствии избирательной системы Беларуси международным стандартам.

Главная цель – беспристрастное наблюдение за ходом волеизъявления. Беларусь рассчитывает на объективную оценку. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Олег Мельниченко, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:
Завтра с момента открытия избирательных участков все международные наблюдатели будут, во-первых, находиться при открытии, во-вторых, в течение дня посещать избирательные участки. То есть будет вестись полноценная работа международного наблюдения. У нас работают на территории республики на досрочном голосовании наблюдатели. Уже работают с самого начала процесса голосования. На сегодня каких-либо заявлений, обращений со стороны наблюдателей о нарушениях в наш адрес не поступало. 

Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало

Всего для работы на выборах Президента в Беларуси аккредитовано 248 международных наблюдателей. Это парламентарии, члены ЦИК, дипломаты. 

Люди в материале: Наталья Кочанова, Олег Мельниченко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 52 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за ходом выборов Президента в Беларуси. 8 августа с миссией экспертов...
 
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