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Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 52 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за ходом выборов Президента в Беларуси. 8 августа с миссией экспертов встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наблюдение от МПА СНГ ведётся со времени досрочного голосования. Причём не только в Минске, но и в других городах: Орше, Витебске, Могилёве. А также в посольствах Беларуси в восьми странах Содружества, в том числе и России.
Парламентарии прибыли по приглашению белорусской стороны. Перед выездом группа экспертов составила юридическое заключение о соответствии избирательной системы Беларуси международным стандартам.
Олег Мельниченко, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:
Всего для работы на выборах Президента в Беларуси аккредитовано 248 международных наблюдателей. Это парламентарии, члены ЦИК, дипломаты.
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Координатор группы международных наблюдателей: каких-либо заявлений, обращений о нарушениях не поступало
Новости Беларуси. 52 международных наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ следят за ходом выборов Президента в Беларуси. 8 августа с миссией экспертов...
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