Выбор, который определяет будущее

Источник материала: Вороновская газета





В стране продолжается досрочное голосование, в котором принимают активное участие и жители Вороновщины. Как и в предыдущие дни, было оживленно сегодня, 8 августа, и на Вороновском избирательном участке для голосования №2.







Уже с первых минут открытия участка стали приходить люди, чтобы сделать свой выбор, от которого будет зависеть дальнейшая судьба нашей страны. В блиц-интервью о своих надеждах некоторые избиратели поделились с корреспондентами «ВГ».

— Завтра проголосовать не получится, пришла сегодня,— сказала Анна Мицкевич. — Настроение хорошее. С кандидатом определилась и не задумываясь отдала свой голос. За любимую Беларусь! Поддержал бабушку и внучок Макар: «Хожу в садик, мне все нравится, живу хорошо».











— Я мама троих деток, воспитываю двух мальчиков и девочку, — торопливо заметила проголосовавшая избирательница Елена Ромуальдовна. — Вот вырвалась проголосовать, завтра не смогу. Конечно, все мысли о будущем своих и тысяч других детей в стране, за их надежное и светлое будущее!

Возможностью проголосовать досрочно воспользовалась и Светлана Кубанская:

— Я работаю посуточно в отделении «Беларусбанка» на границе. Завтра как раз у меня смена. Надо отдохнуть. Вот и пришла проголосовать — за стабильность в стране!







То, что на участке досрочное голосование проходит активно, без нарушений, с соблюдением мер социального дистанцирования, отметили и наблюдатели от профсоюзной организации работников образования и районной организации РОО «Белая Русь» Валентина Яшникова и Татьяна Катович.







Своими впечатлениями о ходе досрочного голосования поделилась председатель участковой избирательной комиссии Яна Владимировна Иванова:

— Участвую в избирательных кампаниях с 1991 года, а это выборы в Парламент, в местные Советы депутатов, и, конечно, начиная с 2010 года — президентские выборы. Что касается наших дорогих избирателей, то не сказала бы, что вороновцы сильно изменились. Они такие же доброжелательные, активные, каждый понимает, что нужно исполнить свой гражданский долг. У каждого свое мнение, которое мы уважаем. Самое главное — надо приходить и голосовать. Согласна, что нынешняя президентская избирательная кампания неоднозначная, не знаю, кто создает эту напряженность. Но отмечу, что в эту избирательную кампанию активность людей самая высокая. На нашем участке 2 900 избирателей. И несмотря, что выборы проходят жарким летом, когда люди очень заняты — дачи, огороды, уборка — они с первого дня досрочного голосования идут и идут на участок… большое им спасибо. Всем избирателям желаю оптимизма, терпения, здоровья и удачи. Ну, а как все сложится для каждого из нас и для страны в целом? Все в руках избирателей.



























Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.