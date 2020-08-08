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Выбор, который определяет будущее

08.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выбор, который определяет будущее

В стране продолжается досрочное голосование, в котором принимают активное участие и жители Вороновщины. Как и в предыдущие дни, было оживленно сегодня, 8 августа, и на Вороновском избирательном участке для голосования №2.


Выбор, который определяет будущее

Уже с первых минут открытия участка стали приходить люди, чтобы сделать свой выбор, от которого будет зависеть дальнейшая судьба нашей страны. В блиц-интервью о своих надеждах некоторые избиратели поделились  с корреспондентами «ВГ».

— Завтра проголосовать не получится, пришла сегодня,— сказала Анна Мицкевич. — Настроение хорошее. С кандидатом определилась и не задумываясь отдала свой голос. За любимую Беларусь! Поддержал бабушку и внучок Макар: «Хожу в садик, мне все нравится, живу хорошо».


Выбор, который определяет будущее
Выбор, который определяет будущее

— Я мама троих деток, воспитываю двух мальчиков и девочку, — торопливо заметила проголосовавшая избирательница Елена Ромуальдовна. — Вот вырвалась проголосовать, завтра не смогу. Конечно, все мысли о будущем своих и тысяч других детей в стране, за их надежное и светлое будущее!

Возможностью проголосовать досрочно воспользовалась и Светлана Кубанская:

— Я работаю посуточно в отделении «Беларусбанка» на границе. Завтра как раз у меня смена. Надо отдохнуть. Вот и пришла проголосовать — за стабильность в стране!


Выбор, который определяет будущее

То, что на участке досрочное голосование проходит активно, без нарушений, с соблюдением мер социального дистанцирования, отметили и наблюдатели от профсоюзной организации работников образования и районной организации РОО «Белая Русь» Валентина Яшникова и Татьяна Катович.


Выбор, который определяет будущее

Своими впечатлениями о ходе досрочного голосования поделилась председатель участковой избирательной комиссии Яна Владимировна Иванова:

 — Участвую в избирательных кампаниях с 1991 года, а это выборы в Парламент, в местные Советы депутатов, и, конечно, начиная с 2010 года — президентские выборы. Что касается наших дорогих избирателей, то не сказала бы, что вороновцы сильно изменились. Они такие же доброжелательные, активные, каждый понимает, что нужно исполнить свой гражданский долг. У каждого свое мнение, которое мы уважаем. Самое главное — надо приходить и голосовать. Согласна, что нынешняя президентская избирательная кампания неоднозначная, не знаю, кто создает эту напряженность. Но отмечу, что в эту избирательную кампанию  активность людей самая высокая. На нашем участке 2 900 избирателей. И несмотря, что выборы проходят жарким летом, когда люди очень заняты — дачи, огороды, уборка — они с первого дня досрочного голосования идут и идут на участок… большое им спасибо. Всем избирателям желаю оптимизма, терпения, здоровья и удачи. Ну, а как все сложится для каждого из нас и для страны в целом? Все в руках избирателей.


Выбор, который определяет будущее
Выбор, который определяет будущее
Выбор, который определяет будущее
Выбор, который определяет будущее
Выбор, который определяет будущее
Выбор, который определяет будущее

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА.

 
 
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В стране продолжается досрочное голосование, в котором принимают активное участие и жители Вороновщины. Как и в предыдущие дни, было оживленно сегодня, 8 августа, и...
 
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