Как прошел «автопробег солидарности», о котором знали только водители и ГАИ

Источник материала: Tut.by

Вечером 7 августа колонна белорусских водителей отправилась в «автопробег солидарности» по маршруту Минск-Слуцк. Спокойно проезд не прошел: на старте автомобилистов ждали экипажи ГАИ, поэтому место выезда изменили. Но на трассе колонну догнали гаишники, а в конечной точке их оштрафовали и задержали, правда, вскоре отпустили.

Водители автомобилей, которые собрались на пробег солидарности, должны были встретиться возле ТЦ «Даймонд» на внешнем кольце МКАД. Опознавательный знак на машинах — бело-красные-белые наклейки «мы97» и «погоня», флажки. Но к 19.00 — ко времени старта, на подъездах к ТЦ стояли патрульные машины ГАИ и инспекторы. Со стороны МКАД въезд на парковку магазина закрыли.

За поворотом к авторынку стояли всего два автомобиля, ожидающие автопробега.

— Ничего не понятно, где все. Гаишников больше, чем машин на стоянке, — смеялись водители. — О, по рации передали, чтобы мы ехали на слуцкое направление — все там, будут нас ждать. Это из-за того, что здесь облава ГАИ.

Не успели парни развернуться на выезд, как дорогу им заблокировали три патрульных автомобиля ГАИ, один — с синими мигалками. Это были сотрудники ГАИ Минского района, в том числе начальник и его заместитель, которые попросили водителей предъявить документы на автомобиль и права.

Проверка затянулась минут на двадцать. В итоге одного водителя оштрафовали за непрохождение техосмотра на одну базовую величину, второму дали предупреждение — за остановку под запрещающим знаком. Однако, после полученного наказания водители намеревались отправиться в автопробег.

Выехать колонне удалось по трассе в сторону Слуцка. По сообщениям очевидцев, в автопробеге приняло участие около пятидесяти автомобилей.

— По дороге нас все же догнала ГАИ. Были не только из Минского и Слуцкого районов, но и из других районов Минской области. Возле каких-то населенных пунктов пытались нас «разбить» на несколько колонн, чтобы мы потерялись. Но мы все равно знали, что нам надо в Слуцк, — рассказал AUTO.TUT.BY один из участников пробега.

Парень отметил, что выбрали они посещение Слуцка не случайно — в знак солидарности из-за задержанных там людей .

— На въезде в город нас встречали местные водители — мы должны были проехать по городу. Но там нас ждали столько гаишников!

По словам минчанина, ГАИ проверяла у водителей не водительские права и документы на машины — требовали показать паспорт. Также проверяли пассажиров. Двух человек завезли в РУВД — на проверку.

— Водителей потом начали штрафовать — кого за ТО непройденное, кого за наклейки. ГАИ просили: будете ехать в Минск обратно, пожалуйста, не едьте в колонне, давайте по две-три машины, мы тогда вас трогать не будем.

Из РОВД Слуцка задержанных ребят вскоре отпустили, около полуночи колонна двинулась в сторону Минска.

— Мы поехали к ЦИП на Окрестина. Там возле ворот крутились и сигналили — чтобы задержанные слышали, что мы с ними, поддерживаем их.