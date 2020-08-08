Белорусский COVID-метод и региональные «киты» развития. Послание Президента белорусскому народу и парламенту тезисно

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внешнеполитический вектор и внутринациональная стратегия. Белорусский COVID-метод и региональные «киты» развития. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в рейтинге самых обсуждаемых событий недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





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