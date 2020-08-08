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Белорусский COVID-метод и региональные «киты» развития. Послание Президента белорусскому народу и парламенту тезисно

08.08.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внешнеполитический вектор и внутринациональная стратегия. Белорусский COVID-метод и региональные «киты» развития. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в рейтинге самых обсуждаемых событий недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский COVID-метод и региональные «киты» развития. Послание Президента белорусскому народу и парламенту тезисно

Четко и по существу о едва ли не каждом направлении жизни. Руководство к действию для вертикали и понятные тезисы для всех нас – по-простому «как жить дальше» и как истинно трактовать действительность.

Белорусский COVID-метод и региональные «киты» развития. Послание Президента белорусскому народу и парламенту тезисно

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Внешнеполитический вектор и внутринациональная стратегия. Белорусский COVID-метод и региональные «киты» развития. Послание Президента...
 
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