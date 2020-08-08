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Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду
Источник материала: СТВ
Какую надеть одежду? Все мы иногда задаёмся этим вопросом. На вечеринку нужно надеть что-то повеселее, а на работу – официальное. Часто в одежде человека нет ничего необычного, но иногда кто-то может выбрать очень подходящий случаю гардероб. Вот одиннадцать примеров, когда люди слились с местностью.
Фото: reddit.com/user/TheFakeParth20
Фото: pikabu.ru / Deathman
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Какую надеть одежду? Все мы иногда задаёмся этим вопросом. На вечеринку нужно надеть что-то повеселее, а на работу – официальное. Часто в одежде человека нет ничего...
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