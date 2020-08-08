Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду

Источник материала: СТВ

Какую надеть одежду? Все мы иногда задаёмся этим вопросом. На вечеринку нужно надеть что-то повеселее, а на работу – официальное. Часто в одежде человека нет ничего необычного, но иногда кто-то может выбрать очень подходящий случаю гардероб. Вот одиннадцать примеров, когда люди слились с местностью.



Фото: pikabu.ru / iProcione

Фото: reddit.com/user/TheFakeParth20



Фото: pikabu.ru / the1game



Фото: reddit.com/user/CaughtInDireWood



Фото: pikabu.ru / DV123



Фото: reddit.com/user/neinherz

Фото: pikabu.ru / Deathman



Фото: reddit.com/user/Osirisk



Фото: pikabu.ru / iProcione



Фото: reddit.com/user/TheJoker12349



Фото: reddit.com/user/H4voc_FuZn