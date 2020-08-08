Досрочное голосование на выборах Президента – день последний: люди активно отдают свой голос по всей стране

Источник материала: ОНТ

Причины прийти на участок именно сегодня – самые разные. Свой выбор в Минске сделала семья Головченко – в полном составе.

Это редкие минуты в плотном рабочем графике премьера, когда можно провести время вместе с женой и детьми. Они ещё не могут голосовать в силу возраста. Супруги говорят, что сегодня тот случай, когда их вкусы совпали - быстро вышли из кабинки. Опустить бюллетень глава правительства доверил будущему Беларуси - четырёхлетней дочери.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране. Спокойные за свою жизнь. У них были бы возможности для того, чтобы реализовать себя. За эту страну мы сегодня и голосовали. Упор сейчас на развитие регионов. Это не простая задача, но мы будем её решать. Ещё один важный блок: создать условия, когда каждый человек будет иметь не только право, но и возможность быть хозяином на своём участке земли».

Выбор «для детей» - многие руководствуются этим, приходя на избирательный участок. Многодетные мамы - особая категория. Разница в возрасте детей заставляет их думать не только о ближайшем будущем – старший сын Ольги Расторгуевой готовится сесть за парты физфака, но и о перспективе подальше: младшей дочери - всего пять.

Ольга Расторгуева, многодетная мать: «Моему второму сыну исполнилось 18 лет, и он тоже будет голосовать, правда, завтра. Мне бы очень не хотелось, чтобы было каким-то образом воздействие на него, чтобы он неправильный выбор сделал и в будущем это отразилось на его жизни. Потому что это еще ребенок. Ему только 18 лет. И если он что-то сделает сейчас неправильно, исправить очень сложно будет потом».

С хорошим настроением сегодня на избирательный участок пришла и председатель Совета Республики Наталья Качанова. Опустить бюллетень – дело нескольких секунд, но за осознанным выбором – жизненный опыт.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Выбор я свой делала, конечно, за стабильность, за свой народ, за ту политику, которая направлена в нашей стране прежде всего на граждан, на благополучие наших людей. Я всегда говорила, и курс мой неизменный: я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я».

Уже на рабочем месте Наталья Качанова приняла и представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ. Речь шла о стандартах работы, чтобы главная политическая кампания года прошла открыто. Эксперты работают во время досрочного голосования не только в Минске, но и в регионах. Всего от ассамблеи аккредитованы 52 наблюдателя. Уже завтра все они будут следить за соблюдением правил в основной день голосования - при открытии участков, всей работой комиссий и вплоть до их закрытия.

Олег Мельниченко, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ (Россия): «Они уже работают с самого начала процесса голосования. На сегодняшний день каких-либо заявлений или обращения со стороны наблюдателей о нарушениях в наш адрес не поступало. По завершению процедуры голосования 9-го числа, безусловно, будет собрана пресс-конференция, на которой наша миссия выступит с определенным заключением».

Причем, участки для посещения наблюдатели Межпарламентской ассамблеи выбирают самостоятельно. Прийти могут в любой. Кроме того, они работают в посольствах восьми государств СНГ, где белорусы могут проголосовать, находясь вне страны.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, руководитель секретариата Совета МПА СНГ: «Далеко не первая миссия наблюдения в Беларуси. В частности, и в прошлом году. Мы приезжали и наблюдали к вам, конечно, нам очень нравится, как здесь все организовано по доступной среде, по возможности голосования досрочно. Это достаточно удобно для многих жителей».

Напомним, на данный момент на выборах в Беларуси аккредитованы 248 иностранных и около 50 тыс. национальных наблюдателей.

Фото: БЕЛТА

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