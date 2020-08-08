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Досрочное голосование на выборах Президента – день последний: люди активно отдают свой голос по всей стране
Источник материала: ОНТ
Причины прийти на участок именно сегодня – самые разные. Свой выбор в Минске сделала семья Головченко – в полном составе.
Это редкие минуты в плотном рабочем графике премьера, когда можно провести время вместе с женой и детьми. Они ещё не могут голосовать в силу возраста. Супруги говорят, что сегодня тот случай, когда их вкусы совпали - быстро вышли из кабинки. Опустить бюллетень глава правительства доверил будущему Беларуси - четырёхлетней дочери.
Выбор «для детей» - многие руководствуются этим, приходя на избирательный участок. Многодетные мамы - особая категория. Разница в возрасте детей заставляет их думать не только о ближайшем будущем – старший сын Ольги Расторгуевой готовится сесть за парты физфака, но и о перспективе подальше: младшей дочери - всего пять.
С хорошим настроением сегодня на избирательный участок пришла и председатель Совета Республики Наталья Качанова. Опустить бюллетень – дело нескольких секунд, но за осознанным выбором – жизненный опыт.
Уже на рабочем месте Наталья Качанова приняла и представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ. Речь шла о стандартах работы, чтобы главная политическая кампания года прошла открыто. Эксперты работают во время досрочного голосования не только в Минске, но и в регионах. Всего от ассамблеи аккредитованы 52 наблюдателя. Уже завтра все они будут следить за соблюдением правил в основной день голосования - при открытии участков, всей работой комиссий и вплоть до их закрытия.
Причем, участки для посещения наблюдатели Межпарламентской ассамблеи выбирают самостоятельно. Прийти могут в любой. Кроме того, они работают в посольствах восьми государств СНГ, где белорусы могут проголосовать, находясь вне страны.
Напомним, на данный момент на выборах в Беларуси аккредитованы 248 иностранных и около 50 тыс. национальных наблюдателей.
Фото: БЕЛТА
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Досрочное голосование на выборах Президента – день последний: люди активно отдают свой голос по всей стране
Причины прийти на участок именно сегодня – самые разные. Свой выбор в Минске сделала семья Головченко – в полном составе. Это редкие минуты в плотном рабочем...
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