Источник материала: ОНТ

Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Беларуси по футболу Виталий Лисакович покидает солигорский «Шахтёр» и переходит в новый клуб.

22-летний нападающий продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Контракт подписан на четыре года. В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Виталий Лисакович забил девять мячей и отдал четыре голевых паса – это второй результат среди всех игроков турнира.

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