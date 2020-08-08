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Виталий Лисакович покидает солигорский «Шахтёр»

08.08.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виталий Лисакович покидает солигорский «Шахтёр»

Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Беларуси по футболу Виталий Лисакович покидает солигорский «Шахтёр» и переходит в новый клуб.

22-летний нападающий продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Контракт подписан на четыре года. В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси Виталий Лисакович забил девять мячей и отдал четыре голевых паса – это второй результат среди всех игроков турнира. 

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Один из лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Беларуси по футболу Виталий Лисакович покидает солигорский «Шахтёр» и переходит в новый клуб. 22-летний...
 
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