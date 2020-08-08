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Теракт на военной базе в Сомали: погибли не менее 8 человек

08.08.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сомали. В столице Сомали террорист-смертник атаковал военную базу: погибли по меньшей мере 8 человек, более 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт на военной базе в Сомали: погибли не менее 8 человек

Нападавший направил заминированный автомобиль на армейский контрольно-пропускной пункт. Сразу после взрыва, который поднял огромные клубы дыма, сомалийские военные открыли огонь.

Теракт на военной базе в Сомали: погибли не менее 8 человек

Террорист был ликвидирован. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Ответственность за атаку взяла исламистская группировка «Аль-Шабаб».

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Новости Сомали. В столице Сомали террорист-смертник атаковал военную базу: погибли по меньшей мере 8 человек, более 10 получили ранения, сообщили в программе Новости...
 
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