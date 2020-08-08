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Облили краской женщину, прокалывали шины. В Портленде возобновились протесты

08.08.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Неспокойно было этой ночью в американском Портленде. Более 200 протестующих против расовой дискриминации возобновили беспорядки в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Облили краской женщину, прокалывали шины. В Портленде возобновились протесты

Они закрасили стены полицейского участка краской, прокололи шины патрульных машин, повредили камеры наружного наблюдения.

Кроме того, участники беспорядков облили белой краской женщину, которая хотела их остановить.

Облили краской женщину, прокалывали шины. В Портленде возобновились протесты

Для разгона протестующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. Всего было задержано более 10 человек.

Облили краской женщину, прокалывали шины. В Портленде возобновились протесты

Акции протеста в Портленде продолжаются уже 70 дней. С конца мая в городе были арестованы в общей сложности более 400 человек.

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Новости США. Неспокойно было этой ночью в американском Портленде. Более 200 протестующих против расовой дискриминации возобновили беспорядки в центре...
 
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