«Не выполняйте преступные приказы». Послушайте, что Тихановская сказала власти накануне дня выборов

Источник материала: KYKY

Сегодня, 8 августа, Светлана Тихановская записала видеообращение – возможно, последнее в статусе кандидата в президенты. Она обратилась к власти, чиновникам, силовикам. Цитируем:

«С болью в сердце мы вчера читали новости и смотрели видео, на которых ОМОН и военные задерживали велосипедистов. Мы просим власти опомниться, просим взглянуть на календарь, сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то неприемлемы, они за гранью

Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы, мы просим их помнить, что беларусы ценят и уважают их. Что для беларусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни. Спасибо за ваше доверие и поддержку, беларусы. В каждом городе Беларуси тысячи людей выходят и говорят: «Нам нужны перемены, нам нужен новый президент».

Столько сторонников перемен на улицах наших городов еще не было, в этом году мы убедились, что для нас, для беларусов нет ничего невозможного. Вы все – надежда нашей страны и ее будущее. Давайте сделаем так, чтобы мы проснулись в новой стране, где за езду на велосипеде нам не будут ломать руки.

Я прошу всех сторонников перемен завтра, 9 августа, прийти на свой избирательный участок и проголосовать за меня, Светлану Тихановскую. 9 августа в 20:00 каждый имеет права прийти к избирательному участку и ознакомиться с протоколом о результатах голосования. Ждите, пока комиссия посчитает голоса и вывесит протокол с результатами.

Когда вы увидите, что мы победили – празднуйте нашу победу.

Если заметили нарушение – действуйте по закону, вызывайте милицию и требуйте провести проверку. Это ваши голоса, и именно на вашем участке может произойти фальсификация, и именно вы можете предотвратить преступление или сокрытие улик. Я буду делать все, что зависит от меня, чтобы защитить ваши голоса. Под этим видео мы разместим подробные юридические шаги.

Беларусы, в гражданском и форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди. Наша сила – в единстве и любви к нашей стране, к нашим семьям. Нас большинство и нам не нужна кровь на улицах городов. Я знаю, что жизнь каждого беларуса – самое ценное, что есть у нас и у нашей страны. Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя.

Я знаю, что люди в погонах тоже ждут перемен. Я уверена, что вы не будете выполнять преступные приказы.

Знаю, что многие устали слушать хамство и угрозы от начальства. Я обещаю поддержку каждому милиционеру, каждому офицеру – всем, кто откажется выполнять преступный приказ или пострадает от этого.

Я обращаюсь к членам участковых комиссий. Среди вас много учителей, я понимаю, перед каким выбором вы стоите. Знайте, я/мы не оставим вас в беде. Прошу, действуйте по совести. Если на вас давят, звоните – мы вам поможем.

Вы видите, как мы едины. Мы уверены в нашей с вами победе. Нас – большинство. И нас уже не остановить. Давайте вместе отстоим право выбора – мирно, с достоинством и по закону, как мы, беларусы, умеем это делать».