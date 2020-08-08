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Трое пьяных минчан украли из торговой палатки арбузы и дыни, собираясь продать (ВИДЕО)

08.08.2020 18:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трое пьяных минчан украли из торговой палатки арбузы и дыни, собираясь продать (ВИДЕО)

Милиционеры с поличным задержали трех минчан, которые украли несколько арбузов и дынь прямо из торговой палатки. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Началось все с обращения в Советское РУВД Минска, что неизвестные лица похищают из торговой точки на улице Сурганова арбузы и дыни. Представители правоохранительных органов выехали на место и спустя какое-то время с поличным задержали нарушителей. Оказалось, воровством занимались 45-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 43 и 44 лет.


Как выяснилось, ночью нарушители купили спиртное и распили его, после чего компания решила разжиться арбузами и дынями из находящейся неподалеку торговой палатки.

Всего из палатки похищено 18 арбузов и 3 дыни. Их спрятали во дворе дома на улице Сурганова и в дальнейшем собирались продать.

Ущерб оценивается в сумму около 230 белорусских рублей. Действиям минчан дана правовая оценка.


Фото: Ulrike Leone, pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Милиционеры с поличным задержали трех минчан, которые украли несколько арбузов и дынь прямо из торговой палатки. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома....
 
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