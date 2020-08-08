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SlutskGorod проведёт прямой эфир с кандидатом в президенты Анной Канопацкой
08.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня насыщенный день перед выборами - последний день, когда разрешена предвыборная агитация. И два кандидата в президенты Беларуси согласились дать интервью в прямом эфире
Днём мы
Надеемся, Анна Анатольевна сумеет найти для нас время, а стрим состоится вовремя.
В начале недели SlutskGorod подготовил
При подготовке этого анонса мы ещё раз позвонили представителю Светланы Тихановской и ждём от неё ответа о возможности проведения сегодня онлайн-«встречи» с кандидатом.
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Сегодня насыщенный день перед выборами - последний день, когда разрешена предвыборная агитация. И два кандидата в президенты Беларуси согласились дать интервью в...
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