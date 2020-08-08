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SlutskGorod проведёт прямой эфир с кандидатом в президенты Анной Канопацкой

08.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сегодня насыщенный день перед выборами - последний день, когда разрешена предвыборная агитация. И два кандидата в президенты Беларуси согласились дать интервью в прямом эфире Instagram SlutskGorod.

Днём мы пообщались с Сергеем Черечнем, а на 18:00 договорились о совместном прямом эфире с Анной Канопацкой.



   Фото: @anna.kanopatskaya в Instagram

Надеемся, Анна Анатольевна сумеет найти для нас время, а стрим состоится вовремя.

В начале недели SlutskGorod подготовил интервью с Андреем Дмитриевым - единственным кандидатом, который провёл пикет в Слуцке.

При подготовке этого анонса мы ещё раз позвонили представителю Светланы Тихановской и ждём от неё ответа о возможности проведения сегодня онлайн-«встречи» с кандидатом.



 
 
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Сегодня насыщенный день перед выборами - последний день, когда разрешена предвыборная агитация. И два кандидата в президенты Беларуси согласились дать интервью в...
 
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