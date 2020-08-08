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Запреты и ограничения на посещение лесов в Беларуси: куда нельзя ходить и каким может быть штраф

08.08.2020 18:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запреты и ограничения на посещение лесов в Беларуси: куда нельзя ходить и каким может быть штраф

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 45 районах Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

Так, на сегодняшний момент следует отказаться от посещений лесов во всех районах Гомельской области, Ивацевичском, в Пружанском, Березовском районах Брестской области, в Слонимском, Свислочском, Щучинском, Новогрудском, Ошмянском, Лидском и Сморгонском районах Гродненской области, в Вилейском, Минском, Молодечненском, Смолевичском, Крупском, Столбцовском, Узденском, Клецком, Несвижском, Березинском, Солигорском, Стародорожском, Слуцком, Любанском районах Минской области.

В ведомстве уточнили, что подобные решения принимают местные органы власти по обращению лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Они же принимают решение о снятии этих ограничений.

Запреты вводятся, чтобы обеспечить безопасность граждан, сохранить их имущество и целостность леса.

На сайте министерства можно свериться с картой мест, где можно посещать лес, а в каких районах за это можно получить солидный штраф.

Кстати, наказание за нарушение запрета на посещение лесов влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение либо штраф до 25 базовых величин (1 базовая величина – 27 белорусских рублей).


Фото: Pexels, pixabay

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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 45 районах Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Так, на сегодняшний момент следует...
 
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