|
+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа
Источник материала: СТВ
В Париже на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, рассказали в программе
На 2 градуса прохладнее в Риме и Мадриде. Дожди и грозы передают в столице Австрии. В Вене градусник покажет +29.
Тот же температурный расклад в Анкаре и Афинах. Прохладнее в Софии – всего +26, зато без осадков.
Переменная облачность в Прибалтике. В Риге – 21 тепла. В Вильнюсе – +25, дожди и грозы. Тот же метеорасклад в Варшаве. На 1 градус выше в Киеве. В Москве синоптики предупреждают о грозах, а термометр покажет +24 градуса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +33 градуса. Возможны грозы, станет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)