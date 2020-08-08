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+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа

08.08.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +33 градуса. 

Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю 

+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа

На 2 градуса прохладнее в Риме и Мадриде. Дожди и грозы передают в столице Австрии. В Вене градусник покажет +29.

+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа

Тот же температурный расклад в Анкаре и Афинах. Прохладнее в Софии – всего +26, зато без осадков.

+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа

Переменная облачность в Прибалтике. В Риге – 21 тепла. В Вильнюсе – +25, дожди и грозы. Тот же метеорасклад в Варшаве. На 1 градус выше в Киеве. В Москве синоптики предупреждают о грозах, а термометр покажет +24 градуса.
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В Париже на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +33 градуса.  Возможны грозы, станет...
 
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