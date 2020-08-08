Источник материала: Новости Волковыска

На онлайн-платформе «Голос», которая была создана для альтернативного подсчета голосов на президентских выборах, зарегистрировалось более 1 млн пользователей.

При регистрации на платформе пользователь указывает, за кого он проголосовал на выборах. В день голосования нужно сфотографировать бюллетень со своим выбором и отправить снимок в чат с ботом.

Особенность проекта в том, что он будет работать даже при заблокированном сайте. Прислать сфотографированный бюллетень нужно будет в вайбер или телеграмм.

Чтобы полноценно зарегистрироваться в системе , пользователю предлагают указать свой номер телефона, паспортные данные отправлять не нужно.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси заявила о намерении заблокировать онлайн-платформу «Голос». А глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что данные проекты созданы не для контроля над честным подсчётом голосов, а для организации массовых беспорядков в стране.