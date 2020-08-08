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Взрывы в Жлобине, инцидент в Киевском сквере: МВД продолжает разоблачать фейки
Источник материала: ОНТ
Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают работать над разоблачением фейков, которые сейчас распространяются в Сети, особое внимание уделяется слухам о нарушениях в работе милиции. Об этом сообщает в Telegram-канал пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Взрывы в Жлобине
В пресс-службе МВД
К таким выводам пришли блогеры на основании истории жительницы Жлобина, которая пожаловалась на соседей и звуки взрывов, доносящиеся из соседней квартиры и якобы прождавшая участкового три дня. На канале сообщили, что милиционеры пришли на четвертые сутки.
В ответ на это в пресс-службе МВД заявили, что правоохранители на вызов отреагировали сразу же, это и было подтверждено обладательницей шумных соседей. Наряд приехал на место, но хулиганов не обнаружил. Этот факт зарегистрировали. На следующий день история повторилась, в этот раз взрывающий петарды сосед оказался дома. Милиционеры составили на него протокол за мелкое хулиганство.
Вскоре жительница Жлобина в третий раз обратилась к правоохранителям, заявив о большом взрыве с осколками кирпичей. Милиционеры снова пошли к соседу. Выяснилось, что в тот день там праздновался день ВДВ, и след от фейерверка был принят за кирпичную крошку.
Киевский сквер, Минск
Еще одна история произошла во время массового мероприятия в Минске, где представитель правоохранительных органов и случайный молодой человек попали на видео. В МВД уточняют, что в интернет попала лишь развязка истории.
Правоохранитель, заметивший нарушение, перехватил молодого человека за руку, отчего тот закричал «Помогите!». Представитель милиции, чтобы не накалять обстановку, быстро осмотрел парня на предмет опасных предметов и отпустил.
Фото: МВД, БЕЛТА
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Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают работать над разоблачением фейков, которые сейчас распространяются в Сети, особое внимание уделяется слухам о...
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