Взрывы в Жлобине, инцидент в Киевском сквере: МВД продолжает разоблачать фейки

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают работать над разоблачением фейков, которые сейчас распространяются в Сети, особое внимание уделяется слухам о нарушениях в работе милиции. Об этом сообщает в Telegram-канал пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





Взрывы в Жлобине

В пресс-службе МВД напомнили о сообщении Теlegram-канала «Беларусь Сейчас» о том, что у ОМОНа и милиции есть время, чтобы хватать невинных людей, но некогда их защищать.

К таким выводам пришли блогеры на основании истории жительницы Жлобина, которая пожаловалась на соседей и звуки взрывов, доносящиеся из соседней квартиры и якобы прождавшая участкового три дня. На канале сообщили, что милиционеры пришли на четвертые сутки.

В ответ на это в пресс-службе МВД заявили, что правоохранители на вызов отреагировали сразу же, это и было подтверждено обладательницей шумных соседей. Наряд приехал на место, но хулиганов не обнаружил. Этот факт зарегистрировали. На следующий день история повторилась, в этот раз взрывающий петарды сосед оказался дома. Милиционеры составили на него протокол за мелкое хулиганство.

Вскоре жительница Жлобина в третий раз обратилась к правоохранителям, заявив о большом взрыве с осколками кирпичей. Милиционеры снова пошли к соседу. Выяснилось, что в тот день там праздновался день ВДВ, и след от фейерверка был принят за кирпичную крошку.

«Заявительница не отрицает, что милиционеры приезжали на каждый вызов. Почему блогеры пишут о бездействии, остается только догадываться», - отметила пресс-секретарь МВД.

Киевский сквер, Минск

Еще одна история произошла во время массового мероприятия в Минске, где представитель правоохранительных органов и случайный молодой человек попали на видео. В МВД уточняют, что в интернет попала лишь развязка истории.

Правоохранитель, заметивший нарушение, перехватил молодого человека за руку, отчего тот закричал «Помогите!». Представитель милиции, чтобы не накалять обстановку, быстро осмотрел парня на предмет опасных предметов и отпустил.













Фото: МВД, БЕЛТА

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