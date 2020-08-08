Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проголосовал на выборах президента досрочно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наступил последний день досрочного голосования на выборах президента Беларуси. Свои голоса отдают те, у кого не получится прийти на избирательный участок в воскресенье, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Свой выбор за четыре дня уже сделали больше 32% избирателей. Это данные Центризбиркома. Самая высокая явка в Гомельской области. Всего же правом голоса в этой президентской кампании наделены почти семь миллионов человек.

Голосуют досрочно белорусы, которые не смогут это сделать в основной день – 9 августа. В том числе высокопоставленные лица. Сегодня свой голос отдал премьер-министр. На участок пришел с женой и двумя дочками. Воскресенье Роман Головченко проведет на работе, как и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

«Мы сегодня голосуем за ту страну, в которой будет жить поколение наших детей. Хотелось бы, чтобы они жили в свободной, независимой и суверенной стране. Были спокойны за свою жизнь, чтобы были возможности реализовать себя», – заявил Роман Головченко.

«Выбор свой я делала за стабильность, за свою родную Беларусь, за народ, за ту политику, которая проводится в стране и направлена на благополучие граждан. Я всегда говорила и курс мой неизменный – хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране», – сказала Наталья Кочанова.



По всей стране работает почти шесть тысяч избирательных участков. Еще 44 за рубежом. Везде соблюдают правила безопасности: есть антисептики, а члены избирательной комиссии работают в масках. За ходом голосования следят наблюдатели. Их более 50 тысяч. Как внутренние, так и зарубежные. В том числе миссия от Межпарламентской ассамблеи стран Содружества.

«Самый главный принцип у нас – это беспристрастное наблюдение за ходом голосования. Мы прибыли по приглашению белорусской стороны. По нашей линии аккредитовано 52 международных наблюдателя. Наблюдение ведется как в Минске, так и почти на всей территории страны», – сообщил координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ Олег Мельниченко.

Избирательные участки сегодня будут работать до семи вечера. Позже Центризбирком озвучит итоговые данные по явке на досрочном голосовании. А завтра, в основной день выборов, избиратели могут проголосовать с восьми утра и до восьми вечера.

На пост главы государства в Беларуси претендуют пять кандидатов, в том числе и действующий президент страны Александр Лукашенко.