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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проголосовал на выборах президента досрочно
08.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наступил последний день досрочного голосования на выборах президента Беларуси. Свои голоса отдают те, у кого не получится прийти на избирательный участок в воскресенье, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Свой выбор за четыре дня уже сделали больше 32% избирателей. Это данные Центризбиркома. Самая высокая явка в Гомельской области. Всего же правом голоса в этой президентской кампании наделены почти семь миллионов человек.
Голосуют досрочно белорусы, которые не смогут это сделать в основной день – 9 августа. В том числе высокопоставленные лица. Сегодня свой голос отдал премьер-министр. На участок пришел с женой и двумя дочками. Воскресенье Роман Головченко проведет на работе, как и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
«Выбор свой я делала за стабильность, за свою родную Беларусь, за народ, за ту политику, которая проводится в стране и направлена на благополучие граждан. Я всегда говорила и курс мой неизменный – хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране», – сказала Наталья Кочанова.
«Самый главный принцип у нас – это беспристрастное наблюдение за ходом голосования. Мы прибыли по приглашению белорусской стороны. По нашей линии аккредитовано 52 международных наблюдателя. Наблюдение ведется как в Минске, так и почти на всей территории страны», – сообщил координатор миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ Олег Мельниченко.
Избирательные участки сегодня будут работать до семи вечера. Позже Центризбирком озвучит итоговые данные по явке на досрочном голосовании. А завтра, в основной день выборов, избиратели могут проголосовать с восьми утра и до восьми вечера.
На пост главы государства в Беларуси претендуют пять кандидатов, в том числе и действующий президент страны Александр Лукашенко.
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Наступил последний день досрочного голосования на выборах президента Беларуси. Свои голоса отдают те, у кого не получится прийти на избирательный участок в...
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