Лукашенко: не надо дергать аграриев на выборы. Потерять урожай ради какой-то политики – полный идиотизм

Источник материала: ОНТ

В стране сразу две важные кампании – избирательная и уборочная. Сегодня голосование уже завершено, участки закрылись и выборы от нас точно никуда не денутся. А вот в жатве важен каждый час. Поэтому прямо в эти минуты сельчане продолжают работу. Даже сложно представить сколько тысяч человек по всей стране сейчас не на диване у телевизоров, а в поле. Вот и Президент эту субботу провёл в Минском районе. Если хлеб всему голова, то подходить к уборке точно нужно с умом. Урожай обещает быть отменным, и потерять его ради политики – непростительно: убрать зерно хорошо бы в течение трёх дней. Так и работают аграрии – от темна до темна.

Для операторов президентского пула выезд в поле из душного Минска – это не только глоток свежего воздуха, но и почти безграничное пространство для творческого полёта. Куда ни поверни объектив, такая картинка – хоть на стену вешай. А если ещё и хозяйство образцовое, как «Гастеловское», то и крупные планы загляденье. Повезло с погодой, уверяют работники. Скромничают, учитывая, что последние семь лет, невзирая на климат, средняя урожайность здесь в районе 100 центнеров с гектара, от того и средняя зарплата около полутора тысяч рублей.

Крестьяне издавна, чтобы проверить качество урожая, бросают на спелые колосья головной убор – не провалился, значит отлично. Но для этого поля и слово «отлично» – слишком скромно. Эта пшеница выдержит не только головные уборы.

И это при том, что урожайность на этом поле по местным меркам небольшая. Всего 95 центнеров с гектара, а вот через дорогу – уже 110 центнеров. Впрочем, обе цифры заоблачные в сравнении со средней урожайностью по стране. Это первое, чем интересуется Президент у министра сельского хозяйства.

Всего убрали больше 60% площадей, получили около шести миллионов тонн зерна. И хотя о завершении жатвы пока говорить рано, но очертания будущего каравая вполне осязаемые.

Главный вопрос: зачем белорусам столько зерна? Как в этом хозяйстве, так и в целом по стране основная часть урожая идёт на корм коровам. Молоко сейчас – это наша белая нефть. Экспорт стремительно растёт, докладывают Президенту. Выручка уже измеряется в миллиардах долларов, а прирост к прошлому году в сотнях миллионов.

Вскоре внушительная часть нового урожая отправятся в эти гигантские стальные башни под Руденском, где буквально за полтора года выросли 14 заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Зерно можно просто перемолоть на корм животным, но здесь стоимость каждого зёрнышка увеличат в десятки раз. Точно, как нефть перерабатывают в бензин. В этой огромной технологической цепочке зерно разберут буквально по молекулам и сделают из него суперпитательный корм для животных с незаменимыми аминокислотами. Впрочем, урожай не заканчивается на зерне и кукурузе. Президент призывает выжать максимум из рапса – и в прямом, и в переносном смысле.

В какой-то момент Александр Лукашенко прервал доклад, мол о достижениях он и так всё знает, попросил говорить только о проблемах, чтобы от разговора была польза. Серьёзных трудностей нет, уверяет министр, разве что местами не помешало бы отсрочку сделать по расчётам за топливо. Губернатор Минской области просит увеличить закупочные цены, чтобы поддержать крестьян – Президент не против просчитать такой вариант, но главное, чтобы это не подстегнуло цены на конечный товар, что не очень хорошо для конкурентоспособности.

Много говорили и о смежной отрасли – машиностроительной. Ведь мощный аграрный сектор Беларуси стимулирует огромное количество предприятий – грузовики, трактора, комбайны. Что касается последних, то «Палессе GS2124» – та самая модель, что собирает 24 тонны в час, неплохо прошёл испытание, но и базовые версии «Гомсельмаша» отлично себя зарекомендовали.

Новые комбайны будут своевременно поставляться в хозяйства, но Президент в очередной раз напомнил о бережном отношении к технике. 10-11 лет – это минимальный срок, который зерноуборочная машина должна находится в строю. Ну а работники должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы не отвлекаться напрасно, когда каждая минута на счету.

Отвлечься на селе вряд ли получится даже после уборки зерна, следом натруженных рук – ждут картофель, свёкла, кукуруза. А ещё нужно пахать, сеять озимые. Ближе к новому году аграрии смогут немного выдохнуть, чтобы потом снова начать большой сельскохозяйственный круг, от которого зависит так много, что выражение «герои уборочной компании», звучит совсем не пафосно.

Фото: БЕЛТА

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