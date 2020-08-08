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Дети и подростки должны быть вне политики, а 9 августа лучше провести вместе со своей семьей — Кравченко

08.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дети и подростки должны быть вне политики, а 9 августа лучше провести вместе со своей семьей — Кравченко

Дети, подростки, молодые люди с несформировавшейся жизненной позицией, неокрепшей психикой и маленьким жизненным опытом не должны становиться заложниками политической кампании в стране. Чтобы обезопасить молодежь, лучше 9 августа сделать семейным днем. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко.

«Замечаю, что на несанкционированные митинги выходит в основном молодежь. 9 и 10 августа и вовсе призывают молодых ребят выйти на площадь. Хотя делают это те, кто либо сам находится за границей, либо отправил туда своих детей. Так, конечно, проще заниматься этим делом и призывать к этому других. А дети и подростки из любопытства откликаются на такие призывы и рискуют оказаться в «мясорубке» и пострадать. Это кощунственно и это преступление — втягивать в политику, к нарушению закона детей и подростков с неокрепшей психикой, малым жизненным опытом и не сформировавшейся жизненной позицией», — заметила Татьяна Кравченко.

Как мама пятерых, правда, уже взрослых детей, она посоветовала в ближайшие дни уделять как можно больше внимания младшему поколению. «В эти дни можно сходить проголосовать всей семьей, а потом провести их всем вместе с пользой — отправиться на шашлыки, выехать за грибами или ягодами, быть всем вместе и наслаждаться хорошей погодой. Это поможет обезопасить молодежь от трагедии и избежать нарушения законодательства. Детям это ни к чему», — заключила председатель общественного объединения.

https://www.belta.by/

 
 
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Дети, подростки, молодые люди с несформировавшейся жизненной позицией, неокрепшей психикой и маленьким жизненным опытом не должны становиться заложниками...
 
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