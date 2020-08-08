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ПолитStandUp / Выборы-2020

08.08.2020 20:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ПолитStandUp / Выборы-2020

Здравствуйте! Меня зовут Марат Марков. Я председатель того самого госТВ, от которого, по мнению новых политиков, уже послезавтра должна очиститься белорусская земля. Того самого телеканала, который жалеет эфирного времени на электоральные обещания оппонентов. И пусть мне хочется запить водой все то, что пришлось услышать за последний месяц, но завтра выборы.

И завтра ни много ни мало решается судьба страны, наша с вами судьба. И чтобы сделать правильный выбор, у вас должна быть полная картина нынешней избирательной кампании.


Для этого хочу напомнить вам, о чем говорят женщины (некоторые). Итак, на пикете вам расскажут, что не хотят войны и революции, но если не устроят результаты выборов, то на «Плошчу» все-таки позовут. Но вам не расскажут, что сегодня те, кто в 2010 году звал туда людей, сами признают, что Лукашенко реально побеждал на всех выборах. А вывод белорусов ради «красивой» картинки беспорядков стоил стране миллиардов инвестиций, так и не пришедших к нам из-за санкций. И вот ЭТО правда.

На пикете вам расскажут, что нужны люстрации для чиновников, правоохранителей, журналистов, спортсменов и даже артистов. И амнистия – тоже нужна: для экономических преступников и наркодилеров.

Но вам не расскажут, как собираются сохранить промышленность и сельское хозяйство, завоевать новые рынки и увеличить зарплаты и пенсии. И вот ЭТО правда.

На пикете вам расскажут, что эти самые зарплаты и пенсии у вас очень маленькие. Но вам не расскажут, сколько стоит приглашенный кандидатами в Беларусь политтехнолог Обамы и Меркель. И за чей же все-таки счет этот белорусский банкет, концерт, охрана и креативная пиар-кампания. И про миллион за диваном тоже не расскажут. И вот ЭТО правда.

На пикете вам расскажут, что есть девушки, как звезды, и именно они способны управлять вами. Но вам не расскажут, что послание действующего Президента вошло в топ поисковых запросов с пометкой «сверхпопулярность». А имена некоторых альтернативных кандидатов идут после поиска рецептов вишневой наливки. И вот ЭТО правда.

На пикете вам расскажут, что врачам не сказано ни одного доброго слова. Но вам не расскажут, сколько часов эфира на государственном ТВ с искренним «спасибо» уже было. И сколько будет еще. И вот ЭТО правда.

На пикете вам расскажут, что белое нужно носить, чтобы узнать «своих» и нацелить их на «чужих» ради «светлого будущего».

Но вам не расскажут, как такое «светлое будущее» в России превратилось в «болотное дело». И как с белыми лентами сначала призывали на митинги, а после требовали силового противостояния. Ведь белое так легко окрашивается в любимый цвет всех революций – красный.

И еще: белые повязки очень характерны. Возможно, в Штутгарте это забыли, но в Минске еще помнят. И вот ЭТО правда.

На пикете вам расскажут, что нужно регистрироваться на некой уникальной платформе с названием популярного шоу. Можно даже с трех номеров одновременно. И даже с бабушкиного номера. А можно из-за рубежа. И даже если вам нет и восемнадцати. Все можно, лишь бы подкрученный таксометр тикал и тикал.

Но вам не расскажут, что больше всего «натикало» почему-то не в Минске, а в Москве и Варшаве. И что личная информация избирателей с такой платформы в России уже поступила в обработку хакерам. И каждая строчка оценивается всего в 1 доллар оптом, полтора – в розницу. И вот ЭТО правда.

На пикете вам расскажут, что люди просто мирно гуляли по центру города и их внезапно схватил жестокий ОМОН. Но вам не расскажут, что есть закон о массовых мероприятиях, и когда он соблюдается, то силовики будут лично смотреть за тем, чтобы вы спокойно подпевали любимому артисту. Что вы и делали!

А еще точно не расскажут о покалеченных судьбах молодых людей, которые нападали, били в спину правоохранителей и теперь сидят в тюрьме. И их жизнь уже никогда не будет прежней. И вот ЭТО правда.

Вам еще много чего расскажут бодрым голосом свадебных ведущих, которых якобы уволили с государственного телевидения. Но тихий шепот «А кто это?» так и повиснет в воздухе. Как и ответ на вопрос толпы «А кто все-таки станет управлять страной?» и «За счет чего мы все-таки станем жить лучше?».

Но пользуясь шаблоном написанной политтехнологами речи, пора перейти к главному. Действительно, хорошо ведь написано – я и взял… И текст, и майку, и даже воду.

Они ведь тоже берут чужое. Себе в актив. То, что хорошо сделано в нашей стране до них. Много обещают. И им наплевать, что все это уже было. Впрочем, досконально знать экономику и законодательство я не прошу. А вот географию родной страны – да, надо бы.

Итак, мне не нравится, что Лида для них – это Слуцк. Мне не нравится, что наши голоса они пытаются превратить в шоу «Голос». И «Бабий бунт» для меня как был музыкальной комедией по Шолохову, так и останется. И да, мне не нравится слушать ни Прокофьева, ни Прокопьева. И даже Вагнер в «Белорусочке» мне не нравится.

И можете называть меня ретроградом, которому на ухо наступил медведь, но мне как раз понятно, куда зовет труба, а вот флейта навевает воспоминания о крысолове, который своим красивым звучанием увел из города глупых детей – и больше их никто и никогда не видел.

Подсластить всю эту горькую правду может разве что хороший шоколад с какими-то удивительно знакомыми цифрами уровня доверия Президенту, по последним исследованиям Ecoom.  И если оправдаются прогнозы социологов, то завтра наступит если не конец света, то мы вернемся наконец в любимую страну для жизни, которую не так-то легко у нас украсть…

Когда вы войдете в кабинку для голосования, сложите в голове этот пазл из сказанного. И хорошо подумайте. Ведь это ваша жизнь!

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Теги: Минск
 
 
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Здравствуйте! Меня зовут Марат Марков. Я председатель того самого госТВ, от которого, по мнению новых политиков, уже послезавтра должна очиститься белорусская...
 
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