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Кандидат Анна Канопацкая дала интервью SlutskGorod
08.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В последний день перед выборами нам удалось пообщаться с ещё одним «альтернативным» кандидатом - Анной Канопацкой.
Беседа была странной, но интересной, и заняла почти 40 минут вместо запланированных двадцати. Анна Анатольевна рассказала, почему считает себя сильным оппонентом Лукашенко и как «через экономику» нужно менять власть в стране.
После беседы с Канопацкой мы ещё раз позвонили Ольге Ковальковой, представителю штаба Тихановской. К сожалению, Ковалькова ответила, что пообщаться со Светланой не получится ввиду сильной занятости и потому, что «пол штаба задержано».
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Беседа была странной, но интересной, и заняла почти 40 минут вместо запланированных двадцати. Анна Анатольевна рассказала, почему считает себя сильным оппонентом...
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