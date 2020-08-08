Кандидат Анна Канопацкая дала интервью SlutskGorod

Источник материала: Слуцк Город

В последний день перед выборами нам удалось пообщаться с ещё одним «альтернативным» кандидатом - Анной Канопацкой.

Беседа была странной, но интересной, и заняла почти 40 минут вместо запланированных двадцати. Анна Анатольевна рассказала, почему считает себя сильным оппонентом Лукашенко и как «через экономику» нужно менять власть в стране.

После беседы с Канопацкой мы ещё раз позвонили Ольге Ковальковой, представителю штаба Тихановской. К сожалению, Ковалькова ответила, что пообщаться со Светланой не получится ввиду сильной занятости и потому, что «пол штаба задержано».



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