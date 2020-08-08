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Группка сурикатов напала на кобру (ВИДЕО)

08.08.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группка сурикатов напала на кобру (ВИДЕО)

Необычное и тревожное видео сняли в парке ЮАР, где группка сурикатов решили напасть на кобру. Видео размещено на YouTube.

Кадры позволяют увидеть, как поначалу группка сурикатов, прижимаясь друг к другу, направляются к кобре. Затем они окружают неприятельницу, и один сурикат делает выпад к змее. Та бросается в ответ, обнажая клыки, заставляя противника отпрянуть. 


Получив ответ, зверек не убрался – другие сурикаты, стараясь держаться подальше от клыков, начинают изводить змею, делая одиночные выпады, а потом пятясь.

Сурикаты – млекопитающие семейства мангустовых. Это маленькие зверьки, питающиеся в основном насекомыми. Иногда они включают в свой рацион амфибий, маленьких птиц и рептилий.  



Фото: Mike1087, pixabay

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Необычное и тревожное видео сняли в парке ЮАР, где группка сурикатов решили напасть на кобру. Видео размещено на YouTube. Кадры позволяют увидеть, как поначалу группка...
 
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