Группка сурикатов напала на кобру (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Необычное и тревожное видео сняли в парке ЮАР, где группка сурикатов решили напасть на кобру. Видео размещено на YouTube.

Кадры позволяют увидеть, как поначалу группка сурикатов, прижимаясь друг к другу, направляются к кобре. Затем они окружают неприятельницу, и один сурикат делает выпад к змее. Та бросается в ответ, обнажая клыки, заставляя противника отпрянуть.





Получив ответ, зверек не убрался – другие сурикаты, стараясь держаться подальше от клыков, начинают изводить змею, делая одиночные выпады, а потом пятясь.

Сурикаты – млекопитающие семейства мангустовых. Это маленькие зверьки, питающиеся в основном насекомыми. Иногда они включают в свой рацион амфибий, маленьких птиц и рептилий.









Фото: Mike1087, pixabay

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