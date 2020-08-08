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Группка сурикатов напала на кобру (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Необычное и тревожное видео сняли в парке ЮАР, где группка сурикатов решили напасть на кобру. Видео размещено на YouTube.
Кадры позволяют увидеть, как поначалу группка сурикатов, прижимаясь друг к другу, направляются к кобре. Затем они окружают неприятельницу, и один сурикат делает выпад к змее. Та бросается в ответ, обнажая клыки, заставляя противника отпрянуть.
Получив ответ, зверек не убрался – другие сурикаты, стараясь держаться подальше от клыков, начинают изводить змею, делая одиночные выпады, а потом пятясь.
Сурикаты – млекопитающие семейства мангустовых. Это маленькие зверьки, питающиеся в основном насекомыми. Иногда они включают в свой рацион амфибий, маленьких птиц и рептилий.
Фото: Mike1087, pixabay
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Необычное и тревожное видео сняли в парке ЮАР, где группка сурикатов решили напасть на кобру. Видео размещено на YouTube. Кадры позволяют увидеть, как поначалу группка...
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