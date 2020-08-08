Погода в областных центрах Беларуси с 10 по 16 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Лето не заканчивается. А наступившая вторая его метеорологическая половина продолжает радовать нас теплом.

В первую неделю августа в страну поступали довольно теплые воздушные массы, в связи с чем температурный фон значительно повысился, а средняя температура была до 5 градусов выше нормы. Немного было и дождей. Вот и на следующей неделе лето продолжит свое триумфальное шествие – будет тепло и комфортно. Однако жары, которая накрыла Европу, ждать не стоит. Впрочем, существенных изменений в характере погоды на территории нашей страны в ближайшие дни тоже не произойдет: будут продолжать поступать теплые, но уже более влажные неустойчивые воздушные массы.

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