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Погода в областных центрах Беларуси с 10 по 16 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

08.08.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 10 по 16 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

Лето не заканчивается. А наступившая вторая его метеорологическая половина продолжает радовать нас теплом. 

В первую неделю августа в страну поступали довольно теплые воздушные массы, в связи с чем температурный фон значительно повысился, а средняя температура была до 5 градусов выше нормы. Немного было и дождей. Вот и на следующей неделе лето продолжит свое триумфальное шествие – будет тепло и комфортно. Однако жары, которая накрыла Европу, ждать не стоит. Впрочем, существенных изменений в характере погоды на территории нашей страны в ближайшие дни тоже не произойдет: будут продолжать поступать теплые, но уже более влажные неустойчивые воздушные массы.

Прогноз погоды на каждый день в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Лето не заканчивается. А наступившая вторая его метеорологическая половина продолжает радовать нас теплом.  В первую неделю августа в страну поступали довольно...
 
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