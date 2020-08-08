Лунный календарь на неделю с 10 по 16 августа. Благоприятные дни для стрижек, а также садово-огородных работ

Источник материала: ОНТ

В августе садоводы пожинают результаты своего труда. Это время сбора урожая очень многих выращиваемых культур. 10-го – хороший день для уборки корнеплодов, 13-го – можно сажать многолетние цветы. В этот же день хорошо обработать растения от болезней и вредителей.

Подарить заряд энергии и уверенности надолго может стрижка, если ее сделать в правильный день. Для похода в парикмахерскую на следующей неделе выбирайте 10 и 11 августа.

Для того, чтобы лечение прошло легко и результативно, визит к стоматологу назначьте на 13, 14 и 16 число.

Слабые магнитные бури ожидаются 13 и 14 августа.

Принять ответственные решения в решении важных задач стоит 11 августа. 12-го – хороший день для новых знакомств. 14-го – контролируйте свои эмоции и желания.

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