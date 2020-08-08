Карликовые помидоры для космоса и четырехцветный перец. Как выглядит балкон городского огородника из Минска?

Источник материала: ОНТ

Минимализм в садовом исполнении. Каким будет урожай – большим или не очень – решать вам. В тренде – огород на балконе: вот созрели яркие красные помидоры, а там растет пышный зеленый салат, а еще дальше – аппетитная клубника и весь сезон могут расти пряные травы, которые можно постоянно собирать свежими и подавать к столу. Как организовать огород на балконе, чтобы он стал урожайным, а не только декоративным, узнала наш корреспондент Анна Катикова.





Андрей Пташник: «Добро пожаловать на балкон городского огородника. Карликовая капуста. Боливийские перцы. Звезда моего балкона – карликовые помидоры».

Уже больше трёх лет за витаминами Андрей ходит на собственный балкон. В нынешнем сезоне собрал с подоконника клубнику, землянику – на торт, говорит, хватило. Но этим городской фермер не ограничивается. В планах – богатый урожай!

Андрей Пташник: «Посетил одну из крыш Копенгагена, на ней местное сообщество огородников устроило полноценные грядки. Мы решили попрактиковаться на своих балконах, с этого все и началось. Этот сорт перца отличается тем, что, созревая, окрашивается в четыре цвета. Я его выращивают как приправу. Мексиканский огурчик – это эстетическое увлечение. Потому что он, когда созревает, похож на арбуз. Его еще называют мышиная дыня».

Из мексиканского огурца салата не выйдет – он в размерах не больше монеты. Зато базилик, петрушка, укроп, рукола – зелень на любой вкус в изобилии. Есть на домашних грядках и растения не то, что с экзотических земель, а буквально с других планет.

Андрей Пташник: «Это самый карликовый помидор в мире. Гибрид был разработан в 1989 г. для американских космических программ, чтобы астронавты, колонизаторы космоса могли выращивать их на каких-то новых планетах. Эти помидоры для тех, кто хочет прикоснуться к науке и попробовать на них альтернативные источники света, кроме солнца. Потому что космос – это большие технологии».

Впрочем, достаточно и земных технологий! Андрей уверяет, при правильном уходе с квадратного метра на балконе можно получить до 20 килограммов урожая. И будете обеспечены витаминами круглый год.

Андрей Пташник: «Зимой, используя такие автономные сады, вы без проблем сможете получать урожай базилика, помидоров, огурцов. Полив – это основное, на чем нужно сфокусироваться. И удобрения. Если рассеянный солнечный свет можем обеспечить обычными жалюзи, то вода из горшка испаряется быстрее. На балконе ты меньше сталкиваешься с вредителями. Хотя они тоже встречаются, но их здесь побороть намного проще».

А когда в огород далеко и ходить не надо, всю энергию можно направить на уход. Ведь, как известно, у всего, что выращено с любовью и своими руками, и вкус совсем другой.

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