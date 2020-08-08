ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Карликовые помидоры для космоса и четырехцветный перец. Как выглядит балкон городского огородника из Минска?

08.08.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Карликовые помидоры для космоса и четырехцветный перец. Как выглядит балкон городского огородника из Минска?

Минимализм в садовом исполнении. Каким будет урожай – большим или не очень – решать вам. В тренде – огород на балконе: вот созрели яркие красные помидоры, а там растет пышный зеленый салат, а еще дальше – аппетитная клубника и весь сезон могут расти пряные травы, которые можно постоянно собирать свежими и подавать к столу. Как организовать огород на балконе, чтобы он стал урожайным, а не только декоративным, узнала наш корреспондент Анна Катикова. 


Андрей Пташник: «Добро пожаловать на балкон городского огородника. Карликовая капуста. Боливийские перцы. Звезда моего балкона – карликовые помидоры».

Уже больше трёх лет за витаминами Андрей ходит на собственный балкон. В нынешнем сезоне собрал с подоконника клубнику, землянику – на торт, говорит, хватило. Но этим городской фермер не ограничивается. В планах – богатый урожай!  

Андрей Пташник: «Посетил одну из крыш Копенгагена, на ней местное сообщество огородников устроило полноценные грядки. Мы решили попрактиковаться на своих балконах, с этого все и началось. Этот сорт перца отличается тем, что, созревая, окрашивается в четыре цвета. Я его выращивают как приправу.  Мексиканский огурчик – это эстетическое увлечение. Потому что он, когда созревает, похож на арбуз. Его еще называют мышиная дыня».

Из мексиканского огурца салата не выйдет – он в размерах не больше монеты. Зато базилик, петрушка, укроп, рукола – зелень на любой вкус в изобилии. Есть на домашних грядках и растения не то, что с экзотических земель, а буквально с других планет.  

Андрей Пташник: «Это самый карликовый помидор в мире. Гибрид был разработан в 1989 г. для американских космических программ, чтобы астронавты, колонизаторы космоса могли выращивать их на каких-то новых планетах. Эти помидоры для тех, кто хочет прикоснуться к науке и попробовать на них альтернативные источники света, кроме солнца. Потому что космос – это большие технологии». 

Впрочем, достаточно и земных технологий! Андрей уверяет, при правильном уходе с квадратного метра на балконе можно получить до 20 килограммов урожая. И будете обеспечены витаминами круглый год.   

Андрей Пташник: «Зимой, используя такие автономные сады, вы без проблем сможете получать урожай базилика, помидоров, огурцов. Полив – это основное, на чем нужно сфокусироваться. И удобрения. Если рассеянный солнечный свет можем обеспечить обычными жалюзи, то вода из горшка испаряется быстрее. На балконе ты меньше сталкиваешься с вредителями. Хотя они тоже встречаются, но их здесь побороть намного проще». 

А когда в огород далеко и ходить не надо, всю энергию можно направить на уход. Ведь, как известно, у всего, что выращено с любовью и своими руками, и вкус совсем другой. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минимализм в садовом исполнении. Каким будет урожай – большим или не очень – решать вам. В тренде – огород на балконе: вот созрели яркие красные помидоры, а там...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кандидат Анна Канопацкая дала интервью SlutskGorod
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика