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Карликовые помидоры для космоса и четырехцветный перец. Как выглядит балкон городского огородника из Минска?
Источник материала: ОНТ
Минимализм в садовом исполнении. Каким будет урожай – большим или не очень – решать вам. В тренде – огород на балконе: вот созрели яркие красные помидоры, а там растет пышный зеленый салат, а еще дальше – аппетитная клубника и весь сезон могут расти пряные травы, которые можно постоянно собирать свежими и подавать к столу. Как организовать огород на балконе, чтобы он стал урожайным, а не только декоративным, узнала наш корреспондент Анна Катикова.
Уже больше трёх лет за витаминами Андрей ходит на собственный балкон. В нынешнем сезоне собрал с подоконника клубнику, землянику – на торт, говорит, хватило. Но этим городской фермер не ограничивается. В планах – богатый урожай!
Из мексиканского огурца салата не выйдет – он в размерах не больше монеты. Зато базилик, петрушка, укроп, рукола – зелень на любой вкус в изобилии. Есть на домашних грядках и растения не то, что с экзотических земель, а буквально с других планет.
Впрочем, достаточно и земных технологий! Андрей уверяет, при правильном уходе с квадратного метра на балконе можно получить до 20 килограммов урожая. И будете обеспечены витаминами круглый год.
А когда в огород далеко и ходить не надо, всю энергию можно направить на уход. Ведь, как известно, у всего, что выращено с любовью и своими руками, и вкус совсем другой.
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Карликовые помидоры для космоса и четырехцветный перец. Как выглядит балкон городского огородника из Минска?
Минимализм в садовом исполнении. Каким будет урожай – большим или не очень – решать вам. В тренде – огород на балконе: вот созрели яркие красные помидоры, а там...
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