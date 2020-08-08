Тепло и комфортно. Погода на неделю с 10 по 16 августа. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

В понедельник нас ждет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, есть вероятность гроз. В ночные и утренние часы слабый туман.

Температурный фон будет несколько выше нормы и составит в ночные часы +10…+17°C, днем - от +21°C по северо-западу до +29°C по югу страны. Такой температурный режим вполне соответствует рамкам климата.

Во вторник и в среду в нашу страну будут поступать умеренно теплые воздушные массы с Центральной Европы. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы, что будет связано с прохождением атмосферного фронта с севера. Вслед за ним немного посвежеет. Температура воздуха ночью составит +9…+16°C, после полудня от +21°C по северу до +27°C по югу. Ветер умеренный, при грозах порывистый.

Во второй половине недели погодные условия обусловит поле пониженного атмосферного давления, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты, сопровождаемые грядой разрозненных кучево-дождевых облаков с вероятностью локальных гроз. Пройдут небольшие дожди. Под утро будет сгущаться слабый туман, который ограничит видимость до километра. Ветер западный умеренный. В четверг и пятницу температурный режим составит ночью и утром +10…+15°C, днем от +20°C в северо-восточных районах до +27°C в юго-восточных.





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