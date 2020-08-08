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Грязные игры «Страны для жизни»: «мирные» акции протеста, коктейли Молотова, противотанковые «ежи»
Источник материала: ОНТ
Созидание – процесс сложный. И хотя все это понимают, похоже, не все готовы ждать. Это так очевидно на фоне событий, которые сейчас разворачиваются в стране. Избирательная кампания – показательный пример. Разрушить до основания ради призрачных обещаний. А что взамен готовы предложить те, кто эти обещания раздаёт?
Подробности – в видеосюжете.
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Созидание – процесс сложный. И хотя все это понимают, похоже, не все готовы ждать. Это так очевидно на фоне событий, которые сейчас разворачиваются в стране....
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