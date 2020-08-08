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Грязные игры «Страны для жизни»: «мирные» акции протеста, коктейли Молотова, противотанковые «ежи»

08.08.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грязные игры «Страны для жизни»: «мирные» акции протеста, коктейли Молотова, противотанковые «ежи»

Созидание – процесс сложный. И хотя все это понимают, похоже, не все готовы ждать. Это так очевидно на фоне событий, которые сейчас разворачиваются в стране. Избирательная кампания – показательный пример. Разрушить до основания ради призрачных обещаний. А что взамен готовы предложить те, кто эти обещания раздаёт?

Подробности – в видеосюжете.


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Созидание – процесс сложный. И хотя все это понимают, похоже, не все готовы ждать. Это так очевидно на фоне событий, которые сейчас разворачиваются в стране....
 
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