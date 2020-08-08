Вузы зачислили абитуриентов на бюджет: на какие специальности сложнее всего поступить?

Источник материала: ОНТ

Увидеть баллы и не умереть. На землетрясение это не похоже, хотя по интенсивности эмоций вполне себе событие высокой балльности – прямо зашкаливает. А как по-другому, за этими цифрами кроется целая жизнь – будущая! Одни со старта задают высокую планку, а другим достаточно необходимого минимума. Как правильно поступить – вопрос дискуссионный.

Ещё бы! Ведь пока больше 50 тысяч выпускников по всей стране переживали за своё место на факультете мечты, Катя из Белоозёрска могла просто отнести документы в любой вуз.

Катерина Лукашеня, выпускница гимназии г. Белоозёрска: «397 баллов – это результат, о котором я и не мечтала, особенно сидя осенью за этой партой в начале 11-го класса. Я не могу сказать, что мне было безумно сложно и не хватало времени на всё. Мне хватало, но мне хотелось бы делать больше».

Говорит, что обычная девочка, просто повезло со способностями. Всем бы так везло, подумают выпускники, но на тестировании одной удачей к сотне баллов не приблизиться. У Кати, к слову, 100 по обществоведению, 99 по русскому и 97 по английскому. Что стоит на страницах дневника – сами понимаете.

Сложно приходилось учителям, шутит директор гимназии. Они гордились, когда она представляла школу на республиканских олимпиадах и уверены, что поводов вспомнить о такой выпускнице будет много.

Сегодня Катя уже может называть себя студенткой БГУ, давно решила, что будет поступать на юридический факультет. Впереди есть ещё несколько недель, чтобы, наконец, не думать об учебниках, поблагодарить всем, кто помог в прошлом и помечтать о будущем.

С какого университета начнётся взрослая жизнь, уже точно знают половина выпускников этого года. Все вузы провели зачисление на бюджет. 27 тысяч молодых людей будут учиться бесплатно. До 15 августа идёт приём на платную форму обучения. Что касается самых популярных специальностей, они практически неизменны последние пять лет. Самая большая конкуренция и высокие баллы в БГУ на факультете международных отношений. В Лингвистическом университете самые высокие баллы нужны на переводческий, в медицинском, чтобы бесплатно учиться на стоматолога. И, конечно, мечта об IT сфере. В БГУИР, например, чтобы в будущем работать в игровой индустрии, нужно было принеси 365 баллов. Интересно, что самые высокие результаты далеко не всегда показывают столичные школьники. Даже когда мы искали героев для этого сюжета, 7 из 10 стобальников были из регионов.

Близнецы Максим и Вадим Елизаровы сегодня специально приехали из родного Витебска, чтобы отметить новость о поступлении на бюджет в столицу и символично попрощаться с детством. Из возможных четырёхсот баллов у каждого из них чуть больше 250, но этого вполне хватило, чтобы бесплатно учиться в БНТУ на специальностях, которые давно присмотрели.

В Минск будут переезжать большой компанией, девушки молодых людей поступают в столичные колледжи.

К слову, для тех, кто не поступил на бесплатное, но очень хотел, с 12-го августа будет объявлен дополнительный набор. В некоторых университетах особенно на сельскохозяйственных специальностях остались вакантные бюджетные места. Советуют присмотреться не к модным, а действительно востребованным профессиям. Но главное, конечно, прислушаться к себе. Ведь ближайшие пять лет лучше всё же учиться на любимой специальности.

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