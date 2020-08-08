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В Бейруте после взрыва в порту начались антиправительственные протесты (ВИДЕО)

08.08.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бейруте после взрыва в порту начались антиправительственные протесты (ВИДЕО)

В Бейруте тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки правительства после взрыва в порту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Полицейские предпринимают меры для установления порядка в городе. Протестующие кидают в правоохранителей камни, те в ответ применяют слезоточивый газ. Пострадали 172 человека.


Протестующие захватили три здания министерств (Министерства экономики, окружающей среды, МИД) и приступили к штурму Министерства энергетики.

По данным местного ресурса Al-Jadeed, демонстранты делают попытки пробраться в здание ассоциации банков Ливана.

Напомним, взрыв в порту Бейрута унес жизни 158 человек, тогда пострадали свыше шести тысяч. После трагедии больницы ливанской столицы оказались переполнены.

Сила взрыва была настолько большой, что эксперты приравняли его к землетрясению в 4,5 баллов.


Фото: Reuters

Видео: РИА «Новости»

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В Бейруте тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки правительства после взрыва в порту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Полицейские...
 
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