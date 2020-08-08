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В Бейруте после взрыва в порту начались антиправительственные протесты (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В Бейруте тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки правительства после взрыва в порту. Об этом
Полицейские предпринимают меры для установления порядка в городе. Протестующие кидают в правоохранителей камни, те в ответ применяют слезоточивый газ. Пострадали 172 человека.
Протестующие захватили три здания министерств (Министерства экономики, окружающей среды, МИД) и приступили к штурму Министерства энергетики.
По
Напомним, взрыв в порту Бейрута унес жизни 158 человек, тогда пострадали свыше шести тысяч. После трагедии больницы ливанской столицы оказались переполнены.
Сила взрыва была настолько большой, что эксперты приравняли его к землетрясению в 4,5 баллов.
Фото: Reuters
Видео: РИА «Новости»
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В Бейруте тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки правительства после взрыва в порту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Полицейские...
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