В Бейруте после взрыва в порту начались антиправительственные протесты (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В Бейруте тысячи человек вышли на улицы, требуя отставки правительства после взрыва в порту. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Полицейские предпринимают меры для установления порядка в городе. Протестующие кидают в правоохранителей камни, те в ответ применяют слезоточивый газ. Пострадали 172 человека.





Протестующие захватили три здания министерств (Министерства экономики, окружающей среды, МИД) и приступили к штурму Министерства энергетики.

По данным местного ресурса Al-Jadeed, демонстранты делают попытки пробраться в здание ассоциации банков Ливана.

Напомним, взрыв в порту Бейрута унес жизни 158 человек, тогда пострадали свыше шести тысяч. После трагедии больницы ливанской столицы оказались переполнены.

Сила взрыва была настолько большой, что эксперты приравняли его к землетрясению в 4,5 баллов.





Фото: Reuters

Видео: РИА «Новости»

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