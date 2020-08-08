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«Двое из Дворца»: послание Президента вошло в топ-100 поисковых запросов Google. Основные тезисы

08.08.2020 22:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Двое из Дворца»: послание Президента вошло в топ-100 поисковых запросов Google. Основные тезисы

Президент во вторник обратился с Посланием к народу и парламенту. Как будем жить дальше и что нам мешает? Александр Лукашенко высказался подробно и эмоционально. Кто по каким-то причинам не услышал Президента, искал тезисы в интернете – Послание вошло в сотню популярных запросов известной поисковой системы. Наши политические обозреватели внимательно всё изучили и отобрали основные тезисы.


Ноги в руки – наглядная иллюстрация. У служебных выходов Дворца, пусть и не того, к которому привыкли, изнанка большого дня. У центральных колонн и участники при параде. Они те, кому доведётся слышать лично. Согласитесь, совсем другой накал эмоций. Всё же Послание – событие не рядовое. А в 2020-м его и подождать пришлось.  

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента: 

- Как долго велась работа над Посланием?

- Достаточно долго, потому что мы же готовились к Посланию ещё в апреле месяце. Этот документ, несмотря на то, что он президентский документ и отражает его личную позицию, тем не менее он же не рождается из воздуха

- Процесс творческий. Насколько мы понимаем, Глава государства тоже в нём участвует. Есть что-то вписанное его рукой?

 - Конечно. Это тексты целые, которые написаны Президентом

Любопытство у нас, журналистов, – профессиональное. К тому же в этом Дворце в тот самый день вся вертикаль власти. А ведь не только. Найти нужного человека – задача непростая. Но в поисках ответов, куда только не заглянешь.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли:

- Редкое Послание обходится без того, чтобы Президент не обострил внимание на ценах. Как вы в этот раз, морально готовы?

- Мы готовы всегда. Поверьте, всё, что происходит на Посланиях, мы очень подробно разбираем с нашими сотрудниками. По каждому поручению мы создаём целую систему работы. И, собственно, это нормально, так устроено любое государство. 

И здесь вся его палитра с одной лишь оговоркой: эти люди желают это государство сохранить.

Овальный зал Дома правительства сменили на Большой зал Дворца республики из-за количества приглашённых. Здесь две с половиной тысячи человек. Не хватает, пожалуй, только одного. Но Президент особенно пунктуален. На часах ещё без одной минуты полдень. Это особенно важно, потому что ровно в двенадцать транслировать Послание из этого зала будут в эфире теле и радио.  

В программе передач на Послание отвели полтора часа, так и вышло. Президент за временем следил. Впрочем, само время нынче такое, что без контроля никуда. Пандемия хоть и отступает, всё же с открытиями не все спешат.

Владимир Макей, министр иностранных дел: 

- Стало ли у Беларуси меньше друзей на фоне закрытия границ и нашего такого особого поведения в пандемию?

- Конечно, должен признаться, что та особая позиция, которую Беларусь заняла в плане борьбы с пандемией, как бы мягче сказать, устраивает не многих. Сейчас, по прошествии определённого периода, мы видим, что она находит всё больше и больше понимания. Все видят, что можно обходиться без закрытия границ, без остановки производства. У нас были элементы недопонимания, но друзей у нас не уменьшилось. Об этом говорят и наши активные контакты по внешнеполитической линии с моими коллегами по телефону, видеоконференции, уже начали встречаться и очно с некоторыми

А ведь к войне с вирусом мы словно готовились. Ещё 10 лет назад импортные лекарства занимали 80% рынка, сегодня 40%. Аппаратов искусственной вентиляции лёгких, к счастью, оказалось гораздо больше, чем пришлось использовать. Хватало и клиник, и мест в палатах. Но спасти удалось не всех, каждый такой случай – трагедия. Под волной эмоций разделились мнения: одни благодарят, другие в поиске виноватых.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Конечно, не всё было гладко, в таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов. Многие люди справедливо были недовольны. Но главное – адекватная реакция со стороны власти на критику. Мы мгновенно старались исправлять недочёты».

Проверено на себе – известно ведь, Президент и сам переболел. На неделе делился, мол, КТ понадобилось дважды. Что важно, уже всей страной мы движемся к тому, чтобы такую потребность удовлетворила каждая районка.

Владимир Караник, министр здравоохранения: 

- Сейчас это работа по дооснащению центров, которые есть, идёт в том числе за деньги Всемирного банка и планируются проекты с Европейским инвестиционным банком и дооснащение, строительство буквально с нуля новых отделений неотложной помощи в этих центрах

- Как вы оцените достаточность средств, выделяемых на здравоохранение? 

- У нас никогда не было вопросов, каким образом оплатить какой-то контракт или какую-то поставку, все средства выделялись в полном объёме и, кроме того, всё, что касается доплат по 131 Указу, это сразу было взято на республиканский бюджет, и это выплачивалось не за счёт фонда Министерства здравоохранения, поэтому никаких проблем с финансированием на всех этапах пандемии мы не видели. 

Одни выбирают путь эффектный, другие эффективный. Беларусь стремится сохранить прежний ВВП по итогам года. В России с её то независимыми источниками в это же время ожидают минус пять, в США ВВП уже упал на треть. В ведущих европейских странах дела не многим лучше. Тут на помощь извне, кто бы что не говорил, рассчитывать не приходится.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нужно обязательно добавлять, надо ускоряться и защищайте свой рынок! Никакого передела собственности не будет. И не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает золотые горы. Чудес не бывает! Все дается только своим трудом. Особенно в этой страшной кризисной ситуации».

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра:  

- Президент говорит о том, что высокая зависимость от одной-двух стран ставит нашу страну, в свою очередь, в очень уязвимое положение.

- Известный тезис о том, что кризис создаёт возможности. И в самом деле, кризис привёл к тому, что есть снижение стоимости затрат, снижение стоимости материалов, которые используемы. При этом многие страны, как знаем, остановили производства. Сейчас фактически такой лаг возможностей для того, чтобы с нашими товарами войти на новые рынки, завоевать их и не отпускать. 

- Можете назвать пару-тройку стран, над сотрудничеством с которыми мы сейчас активнее работаем?

- Очевидно, с учётом того, откуда приехал я, конечно, Китай. В принципе, Ази, – растущий рынок. Я уверен, что наши возможности технологического развития, в принципе, подразумевают и Европейский союз

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

- Каким, по-вашему, реально может быть рост заработной платы в ближайшие, скажем, пять лет?

- Если мы говорим о росте ВВП, это главный макроэкономический показатель, который даёт характеристику развития экономики, а мы сказали о том, что к 2025 году 100 миллиардов долларов ВВП – это в два раза мы должны прирасти, то уровень зарплаты мы тоже говорим должен прирасти в два раза.

Так уж вышло, в век высоких технологий, жители городов к урожаю приобщаются разве что на фотографиях в рапсовом или пшеничном поле. Да и ехать за такими декорациями далеко не надо – их везде в достатке. Оцените по достоинству: на продаже продовольствия Беларусь зарабатывает по 6 миллиардов долларов в год. В то время как ООН заявляет о голоде для миллиарда жителей планеты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Люди в глубинке должны иметь комфортные условия для жизни, не хуже, чем в городах. Вот и вся региональная политика. И не надо ничего выдумывать!»

Разве что идеи для инвестпроектов. Работа в поле ведь ещё не всё.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:  

- Один из тезисов – это равномерное развитие регионов. В частности, за счёт строительства таких предприятий, как «Гродно-Азот». Второе такое предприятие в Гродно, мы знаем, в ближайшее время уже начнут возводить.

- Есть ещё немало других проектов, которые строят инвесторы, как белорусские, так и иностранные, связанные с переработкой и сельхозпродукции

- Но Гродно в этом смысле немного впереди той же Брестской области по производствам, если говорить о таких крупных, как «Гродно-Азот». У вас нет волнения, что в этой связи вам будут меньшую поддержку оказывать?

- У нас хватит сил, чтобы развиваться.

Кто бы сомневался? Здесь ведь уже начали загружать топливо в реактор первого энергоблока на АЭС (как раз на неделе).

Виктор Каранкевич, министр энергетики:

- На одном из таких посланий в начале двухтысячных как раз и было объявлено о том, что Беларусь будет строить первую АЭС, и это стало ориентиром на долгие годы. И вот сейчас мы подошли к этому самому главному этапу.

- Это самый важный объект и в энергосистеме, и в стране. Потому что это не только диверсификация топливно-энергетических ресурсов, снижение потребления природного газа, это и экологический, и надёжный источник энергии. Главой государства уделяется особое внимание, мы это чувствуем. И ответственность у нас также очень высокая.

А ещё атомная энергетика открывает новые перспективы в образовании и доступе к технологиям. По мировым меркам выше конкурентоспособность, ниже зависимость. Только за это критиковать не принято.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы чернобыльская республика, многое пережили и сами знаем цену последствий. Только на реабилитацию загрязнённых территорий потрачено 19 миллиардов долларов».

Даже АЭС дешевле обошлась.

Каждый пятый житель Беларуси – молодёжь. По статистике – это все не старше 31-го. Каждый третий предпочитает спорт, возможностей ведь море. Как и в учёбе: способен на большее – в вузе тебе ещё и заплатят стипендию. В работе тоже свои лидеры: каждый второй в IT – всё та же молодёжь. Эту сферу и государство лелеет. Только парадокс: технологии ведь направляют и против того самого государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Никто не собирается красть ничьи голоса. Как бы нас не упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодёжи слышен, как никогда».

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности:

- Такое количество интернет-троллей стало неожиданностью для вас в эту электоральную кампанию?

- Это XXI век, это ожидалось, поэтому никаких подводных течений нет, всё это известно, всё понятно. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы государство, мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она жёлтая!»

Тех же боевиков, задержанных под Минском, в интернете называют то ли выдумкой, то ли сговором на самом верху. В потоке теорий даже признания наёмников трудно разглядеть. И кто же об этом напишет, если невыгодно?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Для государства все молодые люди – ценность. И те, кто под воздействием эмоций стоят в цепочках солидарности. И те ребята, которые давали присягу. Все они, кто в цепочке, и те противные негодяи омоновцы, все они наша молодёжь».

Юрий Караев, министр внутренних дел:

- Много говорят о том, что настроения, якобы, в милиции разное. Это действительно так?

- Я стараюсь с ребятами, кто именно рядовые должности занимает, низовые, встречаться и тоже спрашиваю: "Вы как у нас дрожите от страха или уже собираетесь уходить?" Они смеются мне в ответ. Говорят: "Товарищ министр, мы абсолютно не дрогнем и не собираемся даже сомневаться".

 - С тех пор, как была введена ответственность за оскорбления в интернете. Сейчас наверняка их стало меньше?

- Ну, конечно, они ж тоже люди. Тот же массовый интернет-троллинг, им кажется, что размывается своя персональная ответственность и меня в толпе не найдут. Но тех, кто оскорбляет, угрожает, конечно же, мы находим, привлекаем к ответственности. Тот, который бил милиционера омоновца вот тогда возле домика РСДРП, когда его задержали, он начал плакать, что поссорился с женой, и у него было плохое настроение, и он вообще не хотел, и больше так не будет. Но наработал себе на уголовное дело. 

Закон суров, но изменить его под силу. Я про тот, что самый главный – новой Конституции в Беларуси быть. И какой она будет, решать самим белорусам.

Олег Слижевский, министр юстиции:

- Каждый из органов вырабатывает свои предложения.

- А можете с нами поделиться парой тезисов, которые предлагает именно Минюст?

- Я, пожалуй, не буду пока это озвучивать, потому что это те предложения, которые должны всё-таки пройти обсуждение в начале среди экспертов, а уже потом будут предлагаться для обсуждения в обществе. 

С юристом не поспоришь: хранить молчание ведь право. Но всё же есть здесь над чем задуматься.   

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Готовы ли вы, белорусы, сегодня эти полномочия с этой Конституцией передать другому? Я не святой, но вы меня знаете, вы знаете, на что я пойду, на что нет, что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня святое, всё!»

В финале Президент, словно готовясь, возьмёт паузу. И скажет то, чему ещё долго будут аплодировать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «За нами Беларусь. Она любимая, а любимую не отдают».

С этим не поспоришь – и курс верный, и настроение под стать. Сейчас ведь, как никогда, будущее страны зависит от каждого.

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Теги: Гродно
 
 
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Президент во вторник обратился с Посланием к народу и парламенту. Как будем жить дальше и что нам мешает? Александр Лукашенко высказался подробно и эмоционально....
 
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