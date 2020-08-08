В Минске задержали Марию Колесникову

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации объединенного штаба, после 22:40 задержали Марию Колесникову. — Сказали, что везут в центральное РУВД. Причину не назвали, — сообщили в штабе.





— Задержали при выходе из штаба. Когда сели в машину и начали выезжать с парковки, нас заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали, — сообщает штаб.