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Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

08.08.2020 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уборочная перешла экватор. Александр Лукашенко рассчитывает, что урожай в 2020 году составит 10,5 миллионов тонн с учетом кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 августа глава государства ознакомился с ходом уборочной в Минском районе. Президент побывал в хозяйстве «Гастелловское». Впрочем, задачи, которые прозвучали сегодня, касаются всех, кто занят в жатве: увеличить урожайность рапса, бережно относиться к технике и убирать зерно без потерь.

Виктория Ходосок провела эту субботу в полях.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Под палящим солнцем, без выходных и свободного времени. Объемам работы аграриев не позавидуешь. Но все ради важной, а главное общей цели – страна должны быть с хлебом. Звучит громко, но так оно и есть.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

На полевые работы сегодня брошены все силы и вся техника. Результаты по стране – экватор перешагнули. Убрано почти 6 миллионов тонн зерна. В день получается справляться с порядка 5 %. Влаги нет, и это только на руку.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Еще большой плюс – убирать в этом году начали чуть позже, колосья успели налиться хорошим зерном. Президент ориентирует на общую цифру урожая в 10,5 миллионов тон – больше не надо. А в этом году так и будет.

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Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Вспомнил Президент про БНБК неспроста. Уже 10 августа глава государства планирует посетить это предприятие. Это наш амбициозный проект, запуск которого рассчитан на три этапа. В скором времени биотехнологическая корпорация будет заниматься глубокой переработкой зерна по современным методам биотехнологии, получать комбикормы, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки и незаменимые аминокислоты).

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Каждый год уборочную капанию Президент держит на личном контроле и всегда находит время выехать в поля. 8 августа это площади хозяйства «Гастелловское». Земли предприятия – 4 000 гектаров. Под посевы отведена большая часть. Здесь собирают порядка 80 центнеров зерна с гектара. На заметку – средняя урожайность не превышает 40.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

В целом это многопрофильное хозяйство. Здесь выращивают и крупный рогатый скот. Логичный и актуальный вопрос Александра Лукашенко: что с падежом скота? Министр Крупко говорит глобальнее, за всю страну: на 20 % цифра снизилась. Работа ведется по всем областям.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотри, чтобы мы в конце года не имели неприятных разговоров по поводу падежа. Это недопустимо, когда скот гибнет. Чего бы нам ни стоило, скот нужно сохранить. Ибо будем радоваться урожайности, а кормить будет некого.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

За успехом аграриев не должны скрываться трудности. Это будет только тянуть вниз весь результат. Потому в поле Президент напрямую спросил, какие есть проблемы.

Президент Беларуси о сельхозтехнике: «Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-12 лет»

Хороший урожай – это и про высококлассную технику, и про способного агрария, и про хозяйские руки. С техникой надо быть аккуратнее. Каждый год 600 комбайнов приходится менять. В среднем машины используются по 11-12 лет, но можно и больше. Здесь вопрос к тем, кто с техникой работает. Президент сделал на этом акцент.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Андрей Карпук, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:
Вот моя рабочая лошадка. Мы уже с ней 15-й сезон.

Он называет его ласково старичок и каждое утро помогает завестись и взять очередной рубеж. Комбайн Андрея Карпука, несмотря на преклонный возраст, не работает, а пашет. В этом сезоне намолотил 1 300 тонн зерна. Он получил его новым и каждый год ведет «историю болезней». Говорит, техника всегда о своих проблемах сперва шепчет.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Опыт механизатора – 20 лет. Первый получил еще в 8 классе помощником у отца. Шутит: еще тогда научился договариваться с техникой.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Андрей Карпук:
15 лет – это уже прилично, считается, старик. Уже надо беречь и побольше ремонта тут, побольше с ним, конечно, обслуживания, чем с новым. А так еще ходит нормально, в этом сезоне почти без поломок. Этому комбайну досталось, потому что он убирал в свое время и кукурузу кроме зерновых. Ему досталось. А если комбайн убирает чисто зерновые, то он может и дольше, до 20 сезонов может ходить.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

К финишу хлеборобы придут через несколько дней упорной работы. Сил и техники хватает. Уточнил Президент про чудо-комбайн GS2124.

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»

Два года его испытывали на полях «Александрийского» в Шкловском районе. Образцу необходимы некоторые доработки.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?


Александр Лукашенко:
Я все-таки хочу посмотреть еще раз и поговорить с конструкторами по поводу этого комбайна (GS2124 — прим. ред.) Я наблюдаю – в Гродненской области у нас появился парень-пятитысячник. Но он на John Deere. Мы должны 5 000 и на своем комбайне выдать, поэтому мне надо посмотреть последний вариант этого комбайна.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

По содержанию микроэлементов и витаминов рапсовое масло приравнивают к дорогому оливковому, но цена гораздо ниже. Да и спрос возрастает за счет суперполезных компонентов. Из главного – помогает укрепить иммунитет. Для 2020-го это больше чем важно.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Александр Каштанов, главный инженер Витебского маслоэкстракционного завода:
Не зря рапсовое масло называют северным оливковым маслом. По своему качественному составу напоминает оливковое масло содержанием Омега-3, Омега-6 жирных кислот. В подсолнечном масле содержится меньше Омега-3 жирных кислот, которые необходимы человеку.

Есть и техническая составляющая рапсового масла. Оно идет на производство биотоплива для заправки комбайнов, техники и всего остального, которые участвуют в уборочной кампании.

Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?

Это лето действительно выдалось горячим: и непростая политическая кампания, и уборочная в самом разгаре. Но не единожды Президент говорил: выборы выборами, а хлеб собрать – первейшая задача. Сегодня важный посыл для всех тоже был сказан.

Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»

В хорошем и качественном урожае нет сомнений. Ведь для этого есть все условия: и техника что надо, и специалисты профессионалы, и поддержка со стороны государства.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Турчин, Александр Каштанов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уборочная перешла экватор. Александр Лукашенко рассчитывает, что урожай в 2020 году составит 10,5 миллионов тонн с учетом кукурузы, сообщили в...
 
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