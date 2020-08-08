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Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уборочная перешла экватор. Александр Лукашенко рассчитывает, что урожай в 2020 году составит 10,5 миллионов тонн с учетом кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 августа глава государства ознакомился с ходом уборочной в Минском районе. Президент побывал в хозяйстве «Гастелловское». Впрочем, задачи, которые прозвучали сегодня, касаются всех, кто занят в жатве: увеличить урожайность рапса, бережно относиться к технике и убирать зерно без потерь.
Под палящим солнцем, без выходных и свободного времени. Объемам работы аграриев не позавидуешь. Но все ради важной, а главное общей цели – страна должны быть с хлебом. Звучит громко, но так оно и есть.
На полевые работы сегодня брошены все силы и вся техника. Результаты по стране – экватор перешагнули. Убрано почти 6 миллионов тонн зерна. В день получается справляться с порядка 5 %. Влаги нет, и это только на руку.
Еще большой плюс – убирать в этом году начали чуть позже, колосья успели налиться хорошим зерном. Президент ориентирует на общую цифру урожая в 10,5 миллионов тон – больше не надо. А в этом году так и будет.
Вспомнил Президент про БНБК неспроста. Уже 10 августа глава государства планирует посетить это предприятие. Это наш амбициозный проект, запуск которого рассчитан на три этапа. В скором времени биотехнологическая корпорация будет заниматься глубокой переработкой зерна по современным методам биотехнологии, получать комбикормы, премиксы (проще говоря, витаминно-минеральные добавки и незаменимые аминокислоты).
Каждый год уборочную капанию Президент держит на личном контроле и всегда находит время выехать в поля. 8 августа это площади хозяйства «Гастелловское». Земли предприятия – 4 000 гектаров. Под посевы отведена большая часть. Здесь собирают порядка 80 центнеров зерна с гектара. На заметку – средняя урожайность не превышает 40.
В целом это многопрофильное хозяйство. Здесь выращивают и крупный рогатый скот. Логичный и актуальный вопрос Александра Лукашенко: что с падежом скота? Министр Крупко говорит глобальнее, за всю страну: на 20 % цифра снизилась. Работа ведется по всем областям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За успехом аграриев не должны скрываться трудности. Это будет только тянуть вниз весь результат. Потому в поле Президент напрямую спросил, какие есть проблемы.
Хороший урожай – это и про высококлассную технику, и про способного агрария, и про хозяйские руки. С техникой надо быть аккуратнее. Каждый год 600 комбайнов приходится менять. В среднем машины используются по 11-12 лет, но можно и больше. Здесь вопрос к тем, кто с техникой работает. Президент сделал на этом акцент.
Андрей Карпук, комбайнер сельхозпредприятия «Агро-Нива»:
Он называет его ласково старичок и каждое утро помогает завестись и взять очередной рубеж. Комбайн Андрея Карпука, несмотря на преклонный возраст, не работает, а пашет. В этом сезоне намолотил 1 300 тонн зерна. Он получил его новым и каждый год ведет «историю болезней». Говорит, техника всегда о своих проблемах сперва шепчет.
Опыт механизатора – 20 лет. Первый получил еще в 8 классе помощником у отца. Шутит: еще тогда научился договариваться с техникой.
Андрей Карпук:
К финишу хлеборобы придут через несколько дней упорной работы. Сил и техники хватает. Уточнил Президент про чудо-комбайн GS2124.
Два года его испытывали на полях «Александрийского» в Шкловском районе. Образцу необходимы некоторые доработки.
По содержанию микроэлементов и витаминов рапсовое масло приравнивают к дорогому оливковому, но цена гораздо ниже. Да и спрос возрастает за счет суперполезных компонентов. Из главного – помогает укрепить иммунитет. Для 2020-го это больше чем важно.
Александр Каштанов, главный инженер Витебского маслоэкстракционного завода:
Есть и техническая составляющая рапсового масла. Оно идет на производство биотоплива для заправки комбайнов, техники и всего остального, которые участвуют в уборочной кампании.
Это лето действительно выдалось горячим: и непростая политическая кампания, и уборочная в самом разгаре. Но не единожды Президент говорил: выборы выборами, а хлеб собрать – первейшая задача. Сегодня важный посыл для всех тоже был сказан.
Александр Лукашенко: «В Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили»
В хорошем и качественном урожае нет сомнений. Ведь для этого есть все условия: и техника что надо, и специалисты профессионалы, и поддержка со стороны государства.
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Убрать зерно без потерь. Какие задачи поставил Александр Лукашенко, посещая хозяйство «Гастелловское»?
Новости Беларуси. Уборочная перешла экватор. Александр Лукашенко рассчитывает, что урожай в 2020 году составит 10,5 миллионов тонн с учетом кукурузы, сообщили в...
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