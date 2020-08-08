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Кочанова: попытки дестабилизировать обстановку — это не те подходы, которые должны быть в стране

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проголосовала сегодня на избирательном участке №4 в Минске и призвала граждан проявлять сознательность и критически относиться к призывам в интернете выйти на площадь и таким образом пытаться дестабилизировать ситуацию в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова заметила, что к сожалению сейчас некоторые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе с помощью призывов в Telegram-каналах. «Сегодня нельзя этого делать, потому что призывать людей на площади — это абсолютно не те подходы, которые должны быть в нашей стране. Нам многое пришлось пережить и возвращаться к тому, чтобы страдали наши люди, нельзя, особенно когда это направлено на нашу молодежь. Как мать и бабушка я к этому крайне негативно отношусь. У нас никогда не было никакой агрессии и сегодня мы должны принимать абсолютно правильные решения. Потому что плохо, когда страдают люди. Плохо, когда по незнанию попадает молодежь в те сети, из которых выбраться потом очень непросто», — подчеркнула спикер.

Председатель Совета Республики рассказала, что свой выбор она сделала в пользу стабильности родной страны, а также политики, направленной на благополучие белорусского народа. «Мой курс неизменный — хочу, чтобы мои дети и внуки жили в такой стране, в которой живу сейчас я», — отметила Наталья Кочанова.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проголосовала сегодня на избирательном участке №4 в Минске и призвала граждан проявлять сознательность и...
 
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