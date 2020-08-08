В Минске задержали Марию Колесникову из объединённого штаба, а потом отпустили. Фух!

Источник материала: KYKY

В Минске по неназванной причине задержали Марию Колесникову из объединенного штаба Светланы Тихановской. Об этом сообщил штаб Виктора Бабарико.

Марию забрали с улицы Веры Хоружей. Она вышла из штаб-квартиры Бабарико, села в машину, но проезд заблокировал серебристый бус. Появился милиционер и, как говорят очевидцы, силой усадил в бус Колесникову. По первой информации, ее увезли в РУВД Центрального района.

Сегодня также стало известно, что Светлана Тихановская после задержания двух основных своих помощников выехала из квартиры в Минске, опасаясь преследования. Территорию города она не покинула, но ночевать дома не останется.

Обновление. «Еврорадио» получило комментарий от МВД. Ведомство сказало, что Колесникову уже отпустили. Причину задержания в министерстве называть не стали.

Штаб Бабарико добавляет, что Марию спутали с другим человеком и задержали по ошибке. Перед ней извинились, она «чувствует себя хорошо».