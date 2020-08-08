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Тихановская записала видеообращение к власти

09.08.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кандидат в президенты Светлана Тихановская накануне дня выборов обратилась к власти, чиновникам, силовикам с видеообращением, в котором просит опомниться и отказаться от насилия.

Тихановская просит правоохранителей не выполнять преступные приказы, для белорусов люди в форме – защитники. Людей, которые хотят перемен, она просит прийти на участки 9 августа в 20:00 и проголосовать за нее, а если увидели нарушения – действовать по закону.

«С болью в сердце мы вчера читали новости и смотрели видео, на которых ОМОН и военные задерживали велосипедистов. Мы просим власти опомниться, просим взглянуть на календарь, сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то неприемлемы, они за гранью.

Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы, мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их. Что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни. Спасибо за ваше доверие и поддержку, белорусы. В каждом городе Беларуси тысячи людей выходят и говорят: «Нам нужны перемены, нам нужен новый президент».

 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская накануне дня выборов обратилась к власти, чиновникам, силовикам с видеообращением, в котором просит опомниться и...
 
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