Обучение в отрыве от воспитания не то что не сформирует гражданина государства, оно не сформирует всесторонне развитого человека

Руслан Абрамчик

Начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета





Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета:

– Тезисы, которые прозвучали сегодня в послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, требуют наших ответных действий, и мы их обязательно рассмотрим на педагогической конференции в конце августа. Приоритеты государственной политики в сфере образования по-прежнему неизменны: это его доступность и качество. Важно также соответствие образовательной модели конъюнктуре рынка. Мы живем в эпоху информационных технологий, которые составляют основу массового производства. Атомная энергетика, космические технологии и многие другие отрасли требуют высокообразованных специалистов. И подготовка их начинается со школы. Запомнилась реплика Главы государства о том, что вместо всего сегодняшнего выступления можно было бы говорить только об образовании, и это было бы полноценной программой на ближайшие пять лет. В самом деле, образование – это сфера, где мы максимально инвестируем в молодежь – будущее нашей страны. Здорово, что, согласно заявлению Президента, следующая пятилетка станет пятилетием молодой Беларуси.

Поддержка молодежи, талантливых ребят, молодых ученых, укрепление материально-технической базы учреждений образования – приоритетная задача органов власти, и мы, безусловно, будем реализовывать эти направления государственной политики в области образования.

Что касается информационных технологий в образовании, то это один из компонентов образовательного процесса в учреждениях образования. Сейчас педагоги Гродненщины вовлечены в подготовку модулей по общеобразовательным предметам для общенациональной образовательной платформы. Эти модули состоят из фрагментов заданий, при помощи которых можно закрепить материал и проверить его. Мы надеемся, что эти формы позволят нам и в будущем учебном году так же качественно организовывать учебный процесс. Среди приоритетов на ближайшие пять лет для каждого района области – обновление компьютерного парка и компьютерных классов учреждений образования, а также дальнейшее оборудование всех предметных кабинетов современной компьютерной техникой и программным обеспечением.

Именно воспитание формирует душу, вкус, гражданскую позицию. И это идеологическая позиция не только белорусского государства, это позиция любой страны. Если мы откроем глобальную повестку подхода ЮНЕСКО к образованию, то увидим и там среди задач на ближайшие 50 лет следующее: «защитить социальное пространство школы и возможности школы воспитывать ребенка, а не только обучать». В нынешних реалиях образование неотделимо от воспитания. На сегодняшний день система образования Республики Беларусь придерживается концепции непрерывного воспитания, которая предусматривает воспитательную работу начиная с дошкольного возраста и вплоть до программ дополнительного образования взрослых. Обучение в отрыве от воспитания не только не сформирует гражданина – оно не сформирует всесторонне развитого человека. Поэтому так важно комплексно подходить к развитию системы образования.