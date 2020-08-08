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Обучение в отрыве от воспитания не то что не сформирует гражданина государства, оно не сформирует всесторонне развитого человека

09.08.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Обучение в отрыве от воспитания не то что не сформирует гражданина государства, оно не сформирует всесторонне развитого человека

Руслан Абрамчик
Начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета
Обучение в отрыве от воспитания не то что не сформирует гражданина государства, оно не сформирует всесторонне развитого человека

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета:

– Тезисы, которые прозвучали сегодня в послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, требуют наших ответных действий, и мы их обязательно рассмотрим на педагогической конференции в конце августа. Приоритеты государственной политики в сфере образования по-прежнему неизменны: это его доступность и качество. Важно также соответствие образовательной модели конъюнктуре рынка. Мы живем в эпоху информационных технологий, которые составляют основу массового производства. Атомная энергетика, космические технологии и многие другие отрасли требуют высокообразованных специалистов. И подготовка их начинается со школы. Запомнилась реплика Главы государства о том, что вместо всего сегодняшнего выступления можно было бы говорить только об образовании, и это было бы полноценной программой на ближайшие пять лет. В самом деле, образование – это сфера, где мы максимально инвестируем в молодежь – будущее нашей страны. Здорово, что, согласно заявлению Президента, следующая пятилетка станет пятилетием молодой Беларуси.

Поддержка молодежи, талантливых ребят, молодых ученых, укрепление материально-технической базы учреждений образования – приоритетная задача органов власти, и мы, безусловно, будем реализовывать эти направления государственной политики в области образования.

Что касается информационных технологий в образовании, то это один из компонентов образовательного процесса в учреждениях образования. Сейчас педагоги Гродненщины вовлечены в подготовку модулей по общеобразовательным предметам для общенациональной образовательной платформы. Эти модули состоят из фрагментов заданий, при помощи которых можно закрепить материал и проверить его. Мы надеемся, что эти формы позволят нам и в будущем учебном году так же качественно организовывать учебный процесс. Среди приоритетов на ближайшие пять лет для каждого района области – обновление компьютерного парка и компьютерных классов учреждений образования, а также дальнейшее оборудование всех предметных кабинетов современной компьютерной техникой и программным обеспечением.

Именно воспитание формирует душу, вкус, гражданскую позицию. И это идеологическая позиция не только белорусского государства, это позиция любой страны. Если мы откроем глобальную повестку подхода ЮНЕСКО к образованию, то увидим и там среди задач на ближайшие 50 лет следующее: «защитить социальное пространство школы и возможности школы воспитывать ребенка, а не только обучать». В нынешних реалиях образование неотделимо от воспитания. На сегодняшний день система образования Республики Беларусь придерживается концепции непрерывного воспитания, которая предусматривает воспитательную работу начиная с дошкольного возраста и вплоть до программ дополнительного образования взрослых. Обучение в отрыве от воспитания не только не сформирует гражданина – оно не сформирует всесторонне развитого человека. Поэтому так важно комплексно подходить к развитию системы образования.

#мнения #Выборы 2020 #Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию

 
 
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Руслан Абрамчик Начальник главного управления образования Гродненского областного исполнительного комитета Руслан Абрамчик, начальник главного управления...
 
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