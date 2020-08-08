Законопроекты направлены на улучшение жизни людей

Павел Поконечный, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва:

— 30 июня закончила работу весенняя сессия парламента. За это время Палата представителей провела 13 заседаний, на которых рассмотрено около 80 документов. 36 из них касаются ратификации международных договоров, о многих из них вы, думаю слышали. Например, об уменьшении стоимости шенгенской визы, различные договоры с Евросоюзом, странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Они направлены на оптимизацию взаимодействия наших стран.20 процентов законопроектов — это те, которыми занимались еще депутаты 6-го созыва, их мы рассматривали уже во втором чтении, то есть с изменениями и дополнениями. Остальные документы мы рассматривали в первом чтении. В частности, это законопроекты, касающиеся здравоохранения, ветеринарной деятельности, гидрометеорологической деятельности, проект Кодекса о недрах. Все эти законопроекты, как и прежде, я стараюсь глубоко проанализировать, пропустить через себя, а с непонятными моментами приехать в свой округ, показать местным специалистам, которые объясняют мне разные нюансы в своих отраслях, чтобы можно было понять, как на них будут реагировать люди на местах.

Вообще практически все законы, которые сейчас принимаются парламентом, направлены на оптимизацию, улучшение работы государственных органов и, соответственно, жизни людей. То есть, на облегчение административных процедур, упрощение выдачи разных заключений, продление документов. Вот, к примеру, проект закона о здравоохранении. Если раньше инвалидам нужно было ежегодно проходить МРЭК и подтверждать свою инвалидность, то с принятием этого закона инвалиды первой группы будут проходить комиссию раз в три года, второй — раз в два года. Кодекс о недрах — упрощается система и открытия полезных ископаемых, и продления разрешения на использование. К примеру, взять скважины в использовании землевладельцев, которые Министерство природных ресурсов хотело обязать регистрировать. Сегодня они услышали людей, и в новом законопроекте регистрация скважин, которые используются населением, не требуется. Поэтому я считаю, что задачи, которые лично я ставил перед собой, приступая к этой работе, через эти законопроекты реализуются.

Кроме деятельности в парламенте, у меня организована работа и непосредственно в избирательном округе. Здесь я работаю в течение одной недели каждый месяц. До пандемии это были и прямые линии, и приемы по личным вопросам, сейчас, в непростых эпидемиологических условиях, перешли на исключительно телефонное общение с избирателями. На днях я проводил две телефонные прямые линии. Одна по традиции проводится с жителями Порозовского сельсовета, который также входит в Волковысский избирательный округ, и вторая — уже с жителями нашего района. За этот период поступило более 30 обращений граждан. Касаются они различных отраслей и проблем: трудоустройство, жилье, обеспечение инвалидов лекарствами, реабилитация, уборка аварийных деревьев, грейдирование, асфальтирование улиц — самые разные вопросы. Какие-то из них уже разрешились, какие-то взяты на контроль.

Также мы в парламенте занимаемся деятельностью, направленной на развитие регионов. Недавно я принял участие уже во второй видеоконференции по развитию партнерского объединения «5 плюс». В его рамках будут объединены пять районов — Свислочский, Волковысский, Зельвенский, Слонимский и Щучинский. Эта инициатива направлена именно на развитие регионов, повышение их потенциала. Это открытие новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для инвалидов, создание некоммерческих организаций. Подобную инициативу уже реализовали в Могилевской области, там работают так шесть районов. За три года они привлекли 5,5 млн евро инвестиций. Это серьезные вливания, которые действительно помогают развить туризм, условия для инвалидов, пожилых людей, молодежи, в общем, для всех жителей. В этом направлении будем работать дальше, и надеюсь, это поможет в развитии регионов.