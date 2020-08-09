Деревня Заполье Пинского района. Усадьба Плятеров

Источник материала: Виртуальный Брест

Усадебный дом построен в 1920 годы, окружён частично сохранившимся парком. Состояние мягко говоря плачевное. В годы ВОВ усадьбу занимали офицеры вермахта. Начиная с послевоенного времени дом используется под жилье.





На данный момент в нем проживает одна (оставшаяся после расселения) семья, силами которой и поддерживается хоть какой-то маломальский порядок.





Долго сомневалась, стоит ли упоминать эту усадьбу, но в итоге пришла к выводу, что стоит. Всё-таки это часть истории, часть наследия и культурного достояния.















