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"Большая малая родина". Брестчина в тройке лидеров по строительству жилья

09.08.2020 06:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область входит в тройку лидеров по объемам ввода жилья и сохраняет самый высокий уровень рождаемости среди регионов. В 2010 году область впервые в истории превзошла свой лучший показатель советских времен - было построено 1,1 млн кв.м жилья.

"Большая малая родина". Брестчина в тройке лидеров по строительству жилья

К тысячелетию Бреста введены в эксплуатацию более 20 объектов, среди которых Западный обход, Кобринский путепровод, театр кукол, школа на 1,5 тыс. мест, детский сад для 350 дошколят, школа-сад на 470 ребят, станция скорой медицинской помощи, футбольный манеж. Всего на подготовку города к юбилею было направлено без малого Br400 млн.

Статус спортивного региона страны Брестская область подтверждает развитой инфраструктурой для спорта высших достижений и вовлечения в занятия физкультурой тысяч жителей. Тем более для этого есть достойные ориентиры - олимпийские чемпионы Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Юлия Нестеренко, Сергей Мартынов. За годы независимости в городах области построены и модернизированы стадионы, ледовые арены, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, спортивными и тренажерными залами. Такие объекты, как Дворец игровых видов спорта "Виктория", Гребной канал, Дворец водных видов спорта в областном центре, отвечают международным требованиям и позволяют проводить соревнования самого высокого уровня.

В Беларуси 2018-2020 годы проходят под знаком Года малой родины. Тех самых сотен деревень, местечек, поселков и городов, в пульсации жизни которых отсчитывает время наша общая Родина, красивая, мирная, независимая и процветающая Беларусь. Как на малой родине жизнь не угасает, а наоборот, играет все новыми красками, которых за годы независимости добавилось немало, - в специальном проекте БЕЛТА "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина".

 
Теги: Брест
 
 
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