Выбор делаю самостоятельно. За что голосуют вороновцы?

Источник материала: Вороновская газета





По установленному порядку члены участковой избирательной комиссии регистрируют пришедших избирателей, под подпись выдают бюллетень и направляют кабинку для голосования. Меньше минуты уходит на заполнение документа, после чего бюллетень оказывается в урне для голосования. голосование на избирательном участке №1, расположенном в районном центре культуры и народного творчества в г.п. Вороново, идет размеренно и без нарушений, подтверждают наблюдатели.

В важном политическом событии участвуют люди разного поколения, часто приходят семьями.







— Голосовать пришла с отцом, но выбор делаю самостоятельно, — признается улыбчивая девушка Наталия.

— Тем не менее, он очень схож и солидарен со многими белорусами, — присоединяется к разговору ее попутчик Валентин. — Мы голосуем за стабильность, мир и покой в Беларуси.







— Так, сапраўды. Яшчэ помню з дзяцінства: “весь народ, и стар и млад, празднует свободу”. Заўжды хацеў, каб Беларусь была свабоднай, незалежнай, суверэннай і квітнеючай. Таму і размаўляю на роднай мове. Нарадзіўся на Іўеўшчыне, але з маладосці жыву і працую на Воранаўшчыне, 15 гадоў быў дырэктарам ЖКГ. Тут мая сям’я, мой дом, мае сябры, — эмоционально дополнил предшественников избиратель Виктор. — Калі гаварыць пра будучыню, лічу, Беларусі патрэбна моцная эканоміка, тады і іншыя сферы, у тым ліку і сацыяльная, падцягнуцца і будуць дынамічна развівацца.







В день выборов на избирательном участке запланирован концерт. Состоится он у здания центра в 12.00.