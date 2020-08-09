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Владимир Кравцов: «Отдал голос за стабильную и развивающуюся страну, за мир и спокойствие на белорусской земле»

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Кравцов: «Отдал голос за стабильную и развивающуюся страну, за мир и спокойствие на белорусской земле»

Председатель облисполкома проголосовал на выборах Президента

Сегодня в основной день выборов председатель облисполкома Владимир Кравцов отдал свой голос за кандидата в Президенты Республики Беларусь на избирательном участке в Гродненской городской гимназии.

 
Владимир Кравцов: «Отдал голос за стабильную и развивающуюся страну, за мир и спокойствие на белорусской земле»

– Любые выборы – важное политическое мероприятие, — подчеркнул Владимир Кравцов. – Важно не ошибиться и выбрать того, кто, как мы считаем, способен реализовать все наши планы. Выборы Президента – вдвойне ответственное событие. В Беларуси в соответствии с Конституцией Глава государства определяет и внутреннюю, и внешнюю политику страны. Какой у нас будет курс, куда мы будем двигаться дальше,  зависит от того, кому мы отдадим свои голоса.  

 
Владимир Кравцов подчеркнул, что участие в выборах считает своим  гражданским долгом. Он признался, что отдал голос за стабильную, развивающуюся и процветающую страну, за тот перспективный курс, который определен, за мир и спокойствие на белорусской земле. » Я думаю, что граждане, живущие в нашем регионе, поддержат эту позицию», – добавил председатель облисполкома.
 
Владимир Кравцов: «Отдал голос за стабильную и развивающуюся страну, за мир и спокойствие на белорусской земле»
 

В области открыто 656 избирательных участков. В  избирательных комиссиях работают более 7000 тысяч человек. Как отметил председатель облисполкома, избиратели в эту электоральную кампанию  проявляют достаточно высокую активность. Явка на выборы в регионе на данный момент составляет порядка 43%.

Анна РАДЮК
Фото: Артем ТУРЛАЙ

https://grodnonews.by/

 
 
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Председатель облисполкома проголосовал на выборах Президента Сегодня в основной день выборов председатель облисполкома Владимир Кравцов отдал свой голос за...
 
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