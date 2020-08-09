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На выборы с хорошим настроением

09.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На выборы с хорошим настроением

Избирательная кампания на Вороновщине проходит активно. Это отмечают и члены избиркомов, и сами голосующие. Рядом с участками для голосования работают буфеты и творческие коллективы. Ведь для многих еще с советских времен выборы — национальный праздник.

— Стараемся создать для голосующих хорошее настроение и условия для замечательного времяпрепровождения в воскресный день, — рассказывает начальник участка общественного питания Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Ирина Садовская. — Дополнительные торговые точки организованы на трех избирательных участках в райцентре и Радуни. В продаже — фрукты, напитки, свежайшая кулинарная продукция: пирожки, чебуреки, мясные рулеты, роллини, жареные куры. Осуществляется подогрев продукции, для удобства установлены обеденные столики и стулья.


На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением

На избирательном участке №2, расположенном в Ворононовском ГПТК, активность избирателей высокая. Каждый входящий в здание не проминает заглянуть и в буфет.


На выборы с хорошим настроением

Кирилл, пришедший за компанию с мамой Викторией, бабушкой Татьяной и дедушкой Виктором, ухватился за лимонад.

— На все выборы приходим семьей и в основной день — не изменяем традиции уже много лет, — делится Татьяна Водейко. — Очень хотим быть спокойными за детей и внуков.

 
На выборы с хорошим настроением

— Голосование проходит в штатном режиме, нарушений не выявлено, — констатировала наблюдатель от районной организации Белорусского союза женщин Ирина Щеглик.

Напоминаем, отправляясь на участок для голосования при себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избирателем по какой-то причине утерян паспорт, то при голосовании ему нужно предъявить справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.


На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением
На выборы с хорошим настроением

 
 
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Избирательная кампания на Вороновщине проходит активно. Это отмечают и члены избиркомов, и сами голосующие. Рядом с участками для голосования работают буфеты и...
 
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