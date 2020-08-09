На въезде в Минск – патрули ГАИ и военная техника

Источник материала: Новости Волковыска

9 августа на всех въездах в Минск установлены блокпосты, выборочно проверяются автомобили. Кроме сотрудников ГАИ, здесь находятся военные с автоматами, сообщают очевидцы.

Проезжая часть на всех подъездах к Минску заужена с помощью конусов, установлены знаки снижения скорости до 20 км/ч.





Сотрудники ГАИ выборочно останавливают автомобили и проверяют документы, в отдельных случаях просят открыть багажник.





На блокпостах вместе с инспекторами работают военные, а также люди в штатском, которые снимают на камеру поток.