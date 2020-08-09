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Лидия Ермошина: есть даже обращения от граждан России, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Процесс голосования проходит активно и в штатном режиме. Об этом сообщает ЦИК Беларуси. Центризбирком благодарит тех избирателей, кто уже оставил свой голос на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
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Лидия Ермошина: есть даже обращения от граждан России, постоянно проживающих здесь, которые хотят проголосовать
Новости Беларуси. Процесс голосования проходит активно и в штатном режиме. Об этом сообщает ЦИК Беларуси. Центризбирком благодарит тех избирателей, кто уже...
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