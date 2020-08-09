Праздник для избирателей

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Садовый избирательный участок №4, расположенный в районном центре культуры, можно без преувеличения назвать самым красивым в городе. Глаз радует современный дизайн внутреннего убранства, просторные, светлые помещения фойе. В целом, как пояснила председатель избирательной комиссии Людмила Витко, на Садовом избирательном участке №4 внесено в списки 2745 избирателей, которые живут на 13 улицах города. Досрочно проголосовало 26 %. 23 избирателя участвуют в выборах впервые, для них предусмотрены памятные сувениры. 80 человек изъявили желание голосовать на дому.

Тех же, кто приходит на выборы сегодня, на избирательном участке ожидает много интересного: работает буфет от УП «Магазин №10» с 15-процентными скидками на всю продукцию, кроме алкогольной, действуют выставки народного творчества, на площадке перед Центром проходит концерт, а фойе здания украшает замечательная выставка художницы Александра Цуканова, представителя знаменитой семейной династии живописцев.









Фрагменты праздничного концерта

















Мастер-классы мастеров народного творчества









Софья ЛЮБАНЕЦ.