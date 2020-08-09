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Праздник для избирателей

09.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Садовый избирательный участок №4, расположенный в районном центре культуры, можно без преувеличения назвать самым красивым в городе. Глаз радует современный дизайн внутреннего убранства, просторные, светлые помещения фойе. В целом, как пояснила председатель избирательной комиссии Людмила Витко, на Садовом избирательном участке №4 внесено в списки 2745 избирателей, которые живут на 13 улицах города. Досрочно проголосовало 26 %. 23 избирателя участвуют в выборах впервые, для них предусмотрены памятные сувениры. 80 человек изъявили желание голосовать на дому.

Тех же, кто приходит на выборы сегодня, на избирательном участке ожидает много интересного: работает буфет от УП «Магазин №10» с 15-процентными скидками на всю продукцию, кроме алкогольной, действуют выставки народного творчества, на площадке перед Центром проходит концерт, а фойе здания украшает замечательная выставка художницы Александра Цуканова, представителя знаменитой семейной династии живописцев.

Праздник для избирателей

Праздник для избирателей

 

Фрагменты праздничного концерта

 

Праздник для избирателей

Около выставки Александра Цуканова

Праздник для избирателей

Праздник для избирателей

Праздник для избирателей

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Праздник для избирателей

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Садовый избирательный участок №4, расположенный в районном центре культуры, можно без преувеличения назвать самым красивым в городе. Глаз радует современный
 
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