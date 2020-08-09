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Брестское «Динамо» узнало соперника по первому раунду квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
В Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Брестское «Динамо» сразится с «Астаной».
Игра пройдет в Бресте 18 или 19 августа. Победитель определится в одном матче. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.
Победители одноматчевых противостояний выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.
Напомним, что в составе «Астаны» выступают белорусы Иван Маевский и Макс Эбонг. Брестскому «Динамо» не поможет дисквалифицированный форвад Денис Лаптев и получивший травму полузащитник Александр Нойок.
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Чемпионы Беларуси сыграют против «Астаны».
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