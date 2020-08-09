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ЦИК – о том, какие выводы можно сделать из этой избирательной кампании

09.08.2020 17:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За ходом голосования корреспонденты ОНТ продолжают следить в Центризбиркоме. Выборы – это не только про сухие цифры, но и про настроение, с которым люди приходят на участки для голосования. 

50-процентный рубеж в последние часы преодолел Минск. Так что организаторам выборов, пожалуй, можно выдохнуть. Хотя сюрпризы бывают, откуда не ждали. Какие выводы можно сделать из этой избирательной кампании? Об этом поговорим с заместителем председателя Центризбиркома Вадимом Ипатовым. 

Подробности – в видеоинформации.

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Теги: Минск
 
 
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За ходом голосования корреспонденты ОНТ продолжают следить в Центризбиркоме. Выборы – это не только про сухие цифры, но и про настроение, с которым люди приходят...
 
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