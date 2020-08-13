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Задержанным на мероприятиях в Слуцке стали давать сутки

13.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Задержанным на мероприятиях в Слуцке стали давать сутки

    Фото иллюстративное. Sputnik

Почти всех граждан, задержанных в Слуцке 9 и 10 августа, вскоре отпустили без составления протокола. Однако, начиная с 11 августа, некоторым активным участникам стали давать сутки. Об этом SG сообщают родственники осуждённых.

Мама одного из задержанных 11 августа на следующий день пришла к Слуцкому РОВД, чтобы уточнить, где её сын. В милиции ответили: он осуждён на 15 суток и находится в слуцком ИВС. Передачу приняли, а за объяснениями предложили обратиться в суд.

SlutskGorod связался также с близкими задержанных 12 августа - они опасаются проблем на работе, поэтому не хотят рассказывать подробности. Известно, что одному из мужчин, который покупал цветы для «акции солидарности», дали 10 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Информация о других задержанных уточняется.


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Почти всех граждан, задержанных в Слуцке 9 и 10 августа, вскоре отпустили без составления протокола. Однако, начиная с 11 августа, некоторым активным участникам стали...
 
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