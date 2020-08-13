Задержанным на мероприятиях в Слуцке стали давать сутки

Источник материала: Слуцк Город





Фото иллюстративное. Sputnik

Почти всех граждан, задержанных в Слуцке 9 и 10 августа, вскоре отпустили без составления протокола. Однако, начиная с 11 августа, некоторым активным участникам стали давать сутки. Об этом SG сообщают родственники осуждённых.

Мама одного из задержанных 11 августа на следующий день пришла к Слуцкому РОВД, чтобы уточнить, где её сын. В милиции ответили: он осуждён на 15 суток и находится в слуцком ИВС. Передачу приняли, а за объяснениями предложили обратиться в суд.

SlutskGorod связался также с близкими задержанных 12 августа - они опасаются проблем на работе, поэтому не хотят рассказывать подробности. Известно, что одному из мужчин, который покупал цветы для «акции солидарности» , дали 10 суток административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Информация о других задержанных уточняется.



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