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Сервис каршеринга Anytime временно приостанавил работу в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Еще до начала массовых акций протеста сервис Anytime ограничил зоны парковки в центре города, потом из-за перебоев с интернетом не запускал сервис. А сейчас пользователям пришло письмо о том, что сервис временно приостанавливает работу.
«Мы не можем продолжать работать в сложившейся ситуации. Поэтому наши машины временно недоступны для аренды. Береги себя», — говорится в письме.
Пока нам не удалось получить комментарий у представителей компании. В офисе компании в Москве посоветовали обращаться с вопросами в белорусское представительство. Связаться с белорусским офисом пока не удалось.
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Сервис каршеринга Anytime разослал письмо клиентам, в котором сообщил о временной приостановке работы.
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