Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси продолжаются массовые протесты, связанные с фальсификацией выборов президента республики.

К протестам, которые уже пятый день не утихают в Беларуси, присоединились работники Белорусской государственной филармонии. Они выстроились с плакатами на ступеньках филармонии и поют молитву Магутны Божа, гимн послевоенной белорусской эмиграции.

Музыку на слова поэтессы Натальи Арсеньевой написал в 1947 году Николай Равенский. В начале 1990-х это произведение предлагали сделать государственным гимном Беларуси.

Напомним, что с плакатами Мы против насилия вышли сотрудники Национального художественного музея Беларуси, а труппа Национального белорусского академического театра имени Янки Купалы записала видеообращение с требованием остановить насилие против мирных граждан.